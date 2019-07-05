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وصول بعثة السلطنة المشاركة في بطولة كيم يونج الدولية للتكواندوا بكوريا الجنوبية

الجمعة 05 يوليو 2019 02:30 م بتوقيت مسقط

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سيؤول - الرؤية

وصل أمس الخميس فريق أكاديمية المحترفين العمانية للتكواندوا العاصمة الكورية سيول لتمثيل السلطنة في بطولة كيم يونج الدولية، التي ستقام في كوريا الجنوبية خلال الفترة من ٣- ١٨ من شهر يوليو الجاري ويشارك في هذه البطولة الدولية أكثر من ٢٠٠٠ لاعب لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

ويقود الفريق العُماني في هذه البطولة المدرب الوطني الماستر حارب العبدلي حيث يشارك نحو ٣٠ لاعب من فريق الأكاديمية المحترفين العمانية للتكواندوا لخوض مسابقات هذه البطولة العالمية،  كما يرافق الفريق مدير الاداري محمد بن هلال الطوقي.

ويعتبر فريق أكاديمية المحترفين العمانية للتكواندو واحدا من أهم الفرق العمانية في مجال فنون القتال للتاكواندو وحقق انجازات عربية ودولية في العديد من المسابقات والمنافسات الدولية في مجال التكواندوا.

وحول مشاركة السلطنة في هذه البطولة قال الكابتن حارب العبدلي ان السلطنة حريصة في المشاركة في البطولات الإقليمية خاصة بعد ان حقق انجازات دولية على المستوى العربي والدولي حيث حقق الفريق انجازات وميداليات في بطولة مانشستر وكوريا وبطولة الفجيرة التي اقيمت مؤخرا بدولة الامارات العربية المتحدة وايضاً حقق انجاز في البطولة العربية للتاكواندو التي اقيمت في بيروت العام المنصرم.

وقال العبدلي ان الفريق مستعد لخوض هذه ونتطلع ان يحقق الفريق العُماني المنافسة لنيل المراكز المتقدمة لهذه البطولة.

ويتوقع ان تشارك في هذه البطولة نحو ٥٥ دولة من مختلف أنحاء العالم و مشاركة متوقعة لأكثر من ٢٠٠٠لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية.

وحول تصنف هذه البطولة قال المدرب حارب ان البطولة تعد احدى البطولات الدولية المعروفة على مستوى العالم وان فرص المشاركة في هذه البطولة يتطلب تحقيق انجازات وبطولة في هذه الرياضة

يذكر ان مجلة مرشد للاطفال هي الراعية الإعلامية للفريق العُماني المشارك في هذه البطولة

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