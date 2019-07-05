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ارتفاع ضئيل في سعر نفط عمان

الجمعة 05 يوليو 2019 02:25 م بتوقيت مسقط

ارتفاع ضئيل في سعر نفط عمان

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر أغسطس القادم، اليوم الجمعة 62.18 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد اليوم ارتفاعًا بلغ 9 سنتات مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي يبلغ 62.09 دولار أمريكي.

 

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