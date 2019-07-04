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مسقط تحتضن أكبر تجمع عربي لرواد التنس

الخميس 04 يوليو 2019 06:39 م بتوقيت مسقط

مسقط تحتضن أكبر تجمع عربي لرواد التنس

الرؤية - خاص

تستضيف ملاعب التنس بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر البطولة العربية السابعة لرواد التنس، التي تقام من ٤ الى ٨ يناير  ٢٠٢٠ بالتعاون بين الاتحاد العماني للتنس والرابطة العربية لرواد التنس، وذلك استكمالاً لما تشهده سلطنة عمان من نهضة شاملة على مختلف الأصعدة، وتأتي الرياضة في مقدمتها.

 صرح بذلك مجيد بن عبدالله العصفور نائب رئيس الرابطة العربية لرواد التنس (رئيس اللجنة المنظمة للبطولة)، معربا عن سعادته بترحيب الاتحاد العماني للتنس برئاسة الفاضل خالد بن علي بن سيف العادي رئيس مجلس الإدارة باستضافة البطولة وتوفير كل عوامل النجاح لها، كما أشاد بالإقبال الكبير من اللاعبين العرب الراغبين في المشاركة في البطولة، حيث أبدى أكثر من ٢٠٠ لاعبا ولاعبة يمثلون ١٨ دولة عربية رغبتهم في المشاركة في البطولة.

وأضاف العصفور بأن البطولة تضم هذا العام ١١ مسابقة في فردي وزوجي التنس للرجال وللسيدات تشمل منافسات الفردي وزوحي للرجال سن ٣٥سنة وسن ٤٥ سنة وسن ٥٥ سنة وسن ٦٥ سنة فما فوق، بالإضافة إلى مسابقتي فردي وزوجي السيدات سن ٣٥ سنة ومسابقة الزوجى المختلط.

ودعا العصفور الجميع للمشاركة في دعم ومساندة هذا الحدث الرياضي الغربي الكبير الذي يقام في سلطنة عمان للمرة الأولى بمساندة مقدرة من وزارة الشؤون الرياضية العمانية،  ومباركة وتشجيع من اللجنة الأولمبية العمانية، كما دعا الجاليات العربية المقيمة في السلطنة للمشاركة في البطولة.

وفي إطار الاستعدادات للبطولة يجري العمل حاليا على تشكيل اللجان المنظمة للبطولة والتي ستضم خبرات عمانية وعربية لبدء الإعداد واتخاذ كافة الترتيبات اللازمة للبطولة كي تخرج في أبهى صورة ممكنة يعكس التطور الحضاري والرياضي الذي تنعم به سلطنة عمان.

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