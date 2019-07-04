تحديد إجازة عيد الأضحى في الإمارات

أبوظبي - الوكالات

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن إجازة عيد الأضحى للوزارات والجهات الاتحادية وكذلك القطاع الخاص ستكون من 9 إلى 12 ذي الحجة لعام 1440 هجرية .

وجاء في بيان الهيئة: " تقرر أن تبداً إجازة عيد الأضحى المبارك في الوزارات والجهات الاتحادية، من 9 ذي الحجة لعام 1440 هــ، ولغاية 12 ذي الحجة، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي ".

وجاء التعميم استناداً لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة، والذي اعتمد في البند الخامس منه أجندة العطلات الرسمية لعام 2019م.