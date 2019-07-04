جلالة السلطان يتلقى شكر أمير قطر وملك الأردن.. ويهنئ ترامب

مسقط - العمانية

تلقّى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى تولّي سموه مقاليد الحكم في دولة قطر الشقيقة. أعرب سموه من خلالها عن بالغ شكره وتقديره لجلالة السلطان المعظم على ما تضمنته تهنئة جلالته من مشاعر وتمنيات طيبة، راجيًا لجلالته موفور الصحة والعافية، وللشعب العُماني المزيد من الرفعة والتقدم والرخاء في ظل قيادة جلالته الحكيمة، وللعلاقات الأخويّة الوطيدة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين دوام التطور والنماء.

كما تلقّى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من أخيه جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة ذكرى توليه العرش. أعرب جلالة الملك فيها عن بالغ شكره وتقديره على ما تضمنته برقية جلالته من مشاعر نبيلة جسَّدت عمق ومتانة العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين، سائلا المولى جلّت قدرته أن يحفظ جلالة السلطان ويُمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق للشعب العماني المزيد من التقدم والرفعة والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. ضمّنها جلالته أطيب تهانيه وأصدق تمنياته لفخامته بوافر الصحة والسعادة، وللشعب الأمريكي الصديق باطراد التقدم والرقي، ولعلاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين مزيدًا من التطور والنماء.