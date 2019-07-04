100 مليون ريال سندات تنمية حكومية بفائدة 5.25%

مسقط - العمانية

أعلن البنك المركزي العُماني عن قيامه بطرح الإصدار رقم (61) من سندات التنمية الحكومية للاكتتاب العام عن طريق المزاد التنافسي بقيمة 100 مليون ريال عماني تبلغ مدة استحقاقها خمس سنوات بسعر فائدة أساسي (كوبون) قدره (25ر5) بالمائة سنويًا.

وقال البنك في بيان له أمس إنّ باب الاكتتاب (التقدم بالعطاءات) سيفتح في التاسع من شهر يوليو الجاري وسيغلق في 18 من الشهر ذاته، علمًا بأنّ المزاد سيعقد يوم الأحد الموافق 21 من شهر يوليو الجاري. وذكر البيان أنّ هذه السندات ستصدر يوم الثلاثاء 23 من شهر يوليو الجاري (التسوية) وتستحق السداد في 23 من شهر يوليو عام 2024م، كما سيتم دفع الفائدة المستحقة على السندات الجديدة مرتين في العام في 23 من شهر يناير و23 من شهر يوليو من كل عام حتى تاريخ استحقاقها في 23 من شهر يوليو للعام 2024.