بحث آلية تفعيل بنود اتفاقية الدفاع المشترك بين السلطنة والمملكة المتحدة

مسقط - الرؤية

بحث معالي السيّد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، مع معالي بيني مورذنت وزيرة الدفاع البريطانية آلية تفعيل بنود اتفاقية الدفاع المشترك التي تمّ التوقيع عليها بين وزارتي الدفاع في البلدين الصديقين في مطلع العام الجاري، والتي تؤطر علاقات الدفاع الوثيقة بين السلطنة والمملكة المتحدة، تحقيقًا لرغبة وتطلعات قيادتي البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي السيّد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع مع معالي وزيرة الدفاع البريطانية، وذلك في أول لقاء بين الجانبين بعد تولي معاليها حقيبة وزارة الدفاع البريطانية. وتمّ خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون العسكري بين السلطنة والممكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. واستعرض الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة العميد الركن بحري الملحق العسكري بسفارة السلطنة في لندن فيما حضرها عن الجانب البريطاني الفريق جون لورمير كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط وسعادة هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة والعميد بحري ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية بمسقط.