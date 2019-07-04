الخميس, 04 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
39 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

بحث آلية تفعيل بنود اتفاقية الدفاع المشترك بين السلطنة والمملكة المتحدة

الخميس 04 يوليو 2019 08:52 ص بتوقيت مسقط

بحث آلية تفعيل بنود اتفاقية الدفاع المشترك بين السلطنة والمملكة المتحدة

 

مسقط - الرؤية

بحث معالي السيّد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع، مع معالي بيني مورذنت وزيرة الدفاع البريطانية آلية تفعيل بنود اتفاقية الدفاع المشترك التي تمّ التوقيع عليها بين وزارتي الدفاع في البلدين الصديقين في مطلع العام الجاري، والتي تؤطر علاقات الدفاع الوثيقة بين السلطنة والمملكة المتحدة، تحقيقًا لرغبة وتطلعات قيادتي البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع معالي السيّد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع مع معالي وزيرة الدفاع البريطانية، وذلك في أول لقاء بين الجانبين بعد تولي معاليها حقيبة وزارة الدفاع البريطانية. وتمّ خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون العسكري بين السلطنة والممكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين. واستعرض الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة العميد الركن بحري الملحق العسكري بسفارة السلطنة في لندن فيما حضرها عن الجانب البريطاني الفريق جون لورمير كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط وسعادة هيمش كاول سفير المملكة المتحدة المعتمد لدى السلطنة والعميد بحري ملحق الدفاع بالسفارة البريطانية بمسقط.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

20 فبراير 2019

مؤتمر صحفي حول اتفاقية الدفاع المشترك بين السلطنة والمملكة المتحدة

المزيد

22 مايو 2019

السلطنة والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تعاون وشراكة

المزيد

18 مايو 2016

التوقيع على ملحق مذكرة التفاهمالمتعلقة بالتعاون في مجال الدفاع بين السلطنة والمملكة المتحدة

المزيد

23 مايو 2019

السلطنة والمملكة المتحدة توقعان اتفاقية تعاون وشراكة لتوثيق الصداقة الراسخة

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الاحتفال بتدشين جائزة الرؤية لمبادرات الشباب.. و"جائزة أوكسي للابتكار" جديد النسخة السابعة

مبادرات الرؤية - جائزة الرؤية لمبادرات الشباب

وفد السلطنة في القمة العربية البريطانية يبحث عقد اتفاقية مع "غرفة لندن" لزيادة الاستثمارات المشتركة

الاقتصاد - محلي

"الأوقاف" تعلن ثبوت رؤية هلال شهر ذي القعدة

المحليات - أخبار

الكعبي يثني على تدشين 3 رحلات أسبوعية مباشرة لنقل السياح البحرينيين إلى صلالة

الاقتصاد - محلي

"الزراعة" تبتكر تقنية حديثة وآمنة لتجفيف وحفظ التمور

الاقتصاد - محلي

"تنمية نفط عمان" تبدأ الإنتاج من "رباب - هرويل" قبل الموعد المتوقع بشهرين

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تقنيات التكنولوجيا الخضراء

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

تدشين أكبر متجر لـ "هواوي" بالسلطنة

الاقتصاد - شركات ومناقصات

إعلان أسفل الأكثر قراءة