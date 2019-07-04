مكتب "الدولة" يستعرض مقترحي "مشروع قانون الدين العام" و"خدمات الأندية الرياضية"

مسقط - الرؤية

عقد مكتب مجلس الدولة، أمس الأربعاء، اجتماعه الثاني عشر لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، برئاسة معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس المجلس، وبحضور المكرمين أعضاء المكتب، وسعادة الدكتور الأمين العام للمجلس.

وأعرب معالي الدكتور رئيس المجلس -في مستهل الاجتماع- عن تقديره للجهود التي بذلها المكرمون أعضاء المجلس والمكتب واللجان والأمانة العامة، وجميع أجهزة المجلس، خلال الفترة الحالية، في سبيل أدائه لأعماله ومهامه، والنهوض بدوره في العمل الوطني. واستعرض المكتب -خلال الاجتماع- المقترح المقدم من اللجنة الاقتصادية حول "وضع إطار ومحددات مشروع قانون الدَّين العام"، ويهدف المقترح إلى تحديد القواعد العامة التي تحكم إصدار وإدارة الدَّين العام، إضافة لوضع موجهات إستراتيجية إدارة الدَّين العام وأدوات سداده. وقرر المكتب إحالته إلى الجلسة العامة المقبلة للمجلس.

كما ناقش مكتب المجلس مقترح "واقع الخدمات المقدمة من الأندية الرياضية وسبل الاستفادة منها لخدمة المجتمع" والمقدم من اللجنة الاجتماعية، والذي يهدف للوقوف على واقع الأندية في السلطنة، ومراجعة التشريعات الخاصة بها، والتحديات التي تحُول دون تنوع خدماتها للخروج بمقترحات تساعدها على تحسين وضعها وتقديم خدمات وبرامج متنوعة للمجتمع. وقرر المكتب إحالة المقترح للجلسة العامة.

واستعرض مكتب المجلس كذلك المقترح المقدم من اللجنة الخاصة لدراسة "إصدار قانون لتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها وحماية البيانات الوراثية في السلطنة"، والتي تهدف لوضع إطار عام للتشريعات القانونية اللازمة لتحديد وتنظيم استخدامات التقنية الحيوية ومنتجاتها في السلطنة، وتنظيم منتجات التقنية الحيوية في السلطنة، وتوفير الحماية القانونية للبيانات الوراثية لأفراد المجتمع وللبيانات الوراثية النباتية والحيوانية واستخداماتها في السلطنة لضمان مستوى آمن لصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، وقرر المكتب كذلك إحالة الدراسة إلى الجلسة العامة.

وإضافة لذلك، ناقش المكتب التعديلات المقترحة على "لائحة تنظيم شؤون موظفي مجلس الدولة"، واطلع على تقرير متابعة لما تم تنفيذه من القرارات المتخذة في اجتماعه السابق، وتقرير متابعة أنشطة اللجان خلال الفترة الواقعة بين اجتماع المكتب السابق وهذا الاجتماع. وتطرق المكتب إلى تقييم الجلسات العادية الثالثة عشرة والرابعة عشرة والخامسة عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع من الفترة السادسة، كما حدد بنود جدول أعمال الجلستين العاديتين السادسة عشرة والسابعة عشرة، والمقرر عقدهما يومي الثلاثاء والأربعاء 9 و10 من الشهر الجاري.