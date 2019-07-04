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66 جهة مستفيدة من الخدمات التدريبية لمعهد الإدارة العامة بالنصف الأول

الخميس 04 يوليو 2019 08:45 ص بتوقيت مسقط

مسقط - الرؤية
ترأس معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، الاجتماع الثاني للمجلس للعام 2019، بحضور أصحاب السعادة، وعدد من أعضاء المجلس.
واستعراض الاجتماع التقرير الخاص بمتابعة تنفيذ قرارات الاجتماع الأول، ثم مناقشة المواضيع المعروضة على جدول الأعمال؛ ومنها: تصور المعهد لدوره في الجهود الحكومية الموجهة لبناء منظومة لتقييم الأداء المؤسسي، وتطبيق المنهجيات العلمية في تقييم وقياس جودة الخدمات الحكومية، والخطوات المنجزة في مشروع انضمام المجلس لشبكة عمان للبحث العلمي والتعليم (OMREN)، وتفعيل دور المعهد في قياس العائد من التدريب.
واطلع المجلس على مؤشرات أداء المعهد في النصف الأول من العام الجاري، والتي غطت كافة أنشطته العلمية والإدارية وعلاقاته الداخلية والخارجية وشراكاته العلمية، وقد أشاد المجلس بمساعي المعهد لتقديم خدماته التدريبية والبحثية لكافة الوحدات بالجهاز الإداري للدولة؛ حيث بلغ عدد الجهات المستفيدة من التدريب بالمعهد في النصف الأول 66 جهة حكومية مدنية وعسكرية، كما أكد المجلس أهمية المشروعات التدريبية المستمرة بالمعهد والمتمثلة في المشروع المتكامل لتدريب شاغلي وظائف الإدارة الوسطى من مديري الدوائر والمساعدين ورؤساء الأقسام بوزارة التربية والتعليم، والمشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات الإنمائية -مبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها- كما أشاد بجهود المعهد الموجَّهة لتفعيل نشاطيْ البحوث والاستشارات، واستكماله إعداد دليل الخدمات الاستشارية ولائحة البحث العلمي والنشر، وتحقيقه إنجازَ عملين علميْن مهمين؛ هما: كتاب "الرقابة الذاتية وأثرها على سلوك الموظف"، و كتاب "الابتكار: ميزة تنافسية مستدامة".
كما أشاد المجلس بجهود المعهد في بناء الشراكات الداخلية والخارجية وقيامه بتنفيذ برامج علمية مشتركة مع المعهد العربي للتخطيط وجامعة السلطان قابوس، وتحضيره لاستضافة وتنظيم المؤتمر العربي الأول: الحوكمة والإدارة العامة "السبيل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي"، والمقرر عقده 16-18 ديسمبر 2019م في مسقط، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية ومركز عمان للحوكمة والاستدامة.
كما اطلع المجلس على تفاصيل الإنجاز في المبنى الجديد للمعهد، واختتمت المناقشات باتخاذ القرارات المناسبة حيال الموضوعات المطروحة، وما طرح من مستجدات؛ منها: مشروع برنامج تطوير الكوادر الوطنية القيادية، وتأسيس مركز إعداد القادة.

 

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