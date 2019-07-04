والي مطرح يطلع على استعدادات لجنة انتخابات "الشورى" بالولاية

مطرح - عيسى القصابي

ترأس سعادة أحمد بن هلال البوسعيدي والي مطرح لجنة انتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة بولاية مطرح، اجتماع اللجنة، أمس، بمقر مكتب سعادته، وبحضور أعضاء اللجنة.

وتمَّ خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الولاية لانتخابات مجلس الشورى للفترة التاسعة، كما تمَّ مناقشة الموضوعات المتعلقة بالعملية الانتخابية لهذه الفترة، ومواقع المراكز الانتخابية في الولاية، والأعمال المنوطة بأعضاء اللجان الفرعية. كما استعرضت اللجنة السجل الانتخابي وطلبات نقل القيد الواردة؛ واتُّخذ بشأنها ما يلزم وفق اللوائح الخاصة بالانتخابات.

وتطرق سعادة رئيس اللجنة إلى الضوابط المتعلقة بالعملية الانتخابية، وما يتطلب من أهمية في التعامل مع كافة مراحل العملية الانتخابية، وفق اللوائح المنظمة لها.