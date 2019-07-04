البيماني مهنئا خريجي الدبلوم العام: الجامعة مستمرة في تنمية المعارف وتسليح الطلاب بالعلوم النافعة

مسقط - الرؤية

وجَّه سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني رئيس جامعة السلطان قابوس، كلمة للطلاب خريجي مرحلة الدبلوم العام للسنة الدراسية 2018/2019؛ قال فيها: إن مُثابرتكم الدائمة سبب نجاحكم وتفوقكم، وهو تاج فخر ستحملونه معكم خلال السنوات المقبلة لتكملوا المشوار. مهنئًا جميع الطلاب على اجتيازهم هذه المرحلة المهمة التي تسبق الحياة الجامعية، باعتبارها مرحلة فاصلة يختار فيها الطلاب المجالات والتخصصات التي تناسب ميولهم وطموحاتهم.

وقال سعادته: إنَّ جامعة السلطان قابوس ترحب بكل من يختار الدراسة فيها، وستبذل كل ما بوسعها لتأهيل أبنائها وبناتها وتنمية معارفهم وتسليحهم بالعلوم النافعة لخدمة الوطن والمجتمع على أكمل وجه؛ فهنيئا لنا بكم ودمتم فخرا لهذا الوطن المعطاء.. وتابع سعادته بأن أولياء الأمور والأساتذة وكل من له علاقة بالعملية التربوية والتعليمية قد أسهموا جميعا في غرس القيم النبيلة والأخلاق الطيبة، وقدموا أثمن ما لديهم لإنارة الدرب لهؤلاء الأبناء، وأن المشوار لا يزال مستمرا لجني ثمار النجاح من أجل رخاء وطننا الحبيب سلطنة عمان وتقدمه.