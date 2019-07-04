اختتام برنامج مهارات التفكير الإبداعي بـ"مركز السلطان قابوس العالي"



مسقط - الرؤية

اختتمت أمس فعاليات صيف المعرفة والإبداع العاشر والذي تنظمه مكتبة المعرفة العامة التابعة لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم، وذلك في قاعة الفعاليات بالمكتبة.

وأقيم أمس البرنامج التدريبي "مهارات التفكير الإبداعي"، والذي قدمه المدرب المحاضر محفوظ الصباغ، والذي يشكل أهمية كبيرة لفئات الطلاب والناشئة وذلك إيماناً بأهمية صقل مهارات الشباب للمستقبل فالملاحظ أنَّ التغيرات في شتى الميادين انعكست على نمط التفكير وأثره على الفرد والمجتمع فبات من الضروري التسلح بالمعارف والمهارات التي تساند عملية التفكير والتوصل إلى الحلول الإبداعية بطرق وأساليب مختلفة، وهدف البرنامج التدريبي إلى إكساب المشاركين المعارف الحديثة في علم النفس الإدراكي والمعرفي وتزويدهم بالمهارات وصقل قدراتهم وتمكينهم من ممارسة مهارات التفكير الإبداعي من خلال طرح التحديات ومعالجتها بطرق منهجية إبداعية والوصول إلى تحقيق أهداف تفيد الأفراد والمجتمع.

وتطرق المحاضر إلى عدة محاور منها المفاهيم الأساسية للتفكير الإبداعي وأهميتها، وتم تسليط الضوء على نماذج مختلفة لتعزيز مهارات التفكير الإبداعي وختم البرنامج بتطبيقات عملية إبداعية لتوظيف مهارات التفكير الإبداعي وللارتقاء بمستوى أداء الأفراد والمجتمع.

يشار إلى أن البرنامج مبني على تطبيقات عملية لتمكين المشاركين من سرعة الاستجابة للتغيرات التي تطرأ على مناحي الحياة بشتى مجالاتها واتخاذ القرارات السليمة والاستفادة من فرص الحياة.