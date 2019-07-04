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إشادات بمحتوى التمرين ودوره في تعزيز مهارات التحليل الاستراتيجي

"الدفاع الوطني" تختتم "صنع القرار 6" بمشاركة مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية

الخميس 04 يوليو 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

"الدفاع الوطني" تختتم "صنع القرار 6" بمشاركة مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية

مسقط - العمانية

اختتمت كليّة الدفاع الوطني أمس فعاليات التمرين الاستراتيجي "صنع القرار 6"، للدورة السادسة بالكلية والذي نفذه المشاركون من مختلف المؤسسات العسكرية والأمنية والمدنية بالدولة، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمستشارين والإعلاميين.

ورعى ختام فعاليات التمرين معالي الفريق سعيد بن علي الهلالي رئيس جهاز الأمن الداخلي؛ حيث رحّب اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كلية الدفاع الوطني مدير التمرين بمعاليه وكبار القادة والمدعوين، وتطرق في كلمته إلى الأهداف الوطنية التي تضطلع بها كليّة الدفاع الوطني من أجل إعداد نخبة من الاستراتيجيين للمساهمة في صنع القرار، موضحًا ما يجسده هذا التمرين من أهمية كبرى لمنهاج الكليّة، لاسيما وأنّ الكلية ترتبط أكاديمياً بجامعة السلطان قابوس.

واستمع معالي الفريق رئيس جهاز الأمن الداخلي والحضور إلى إيجاز حول سير فعاليات التمرين قدمه العميد الركن محمد بن يعرب السيفي مساعد آمر كلية الدفاع الوطني، ثم قام معاليه والمدعوين بجولة إلى خلايا التمرين المختلفة، استمع خلالها إلى إيجاز عن دور السيطرة وأهدافها والتناغم بينها وبين المشاركين في تحليل ومعالجة مختلف الأحداث والقضايا التي تهتم بالأمن الوطني والإقليمي والدولي، وقدّم المشاركون أيضاً شرحا عن آلية التعامل والتفاعل مع الأحداث المفترضة خلال سير أعمال التمرين والتي ركزت على استخدام مهارات التحليل الاستراتيجي ومحاكاة آليات صناعة القرار الاستراتيجي وصياغة السياسات الوطنية في مختلف القضايا ذات العلاقة بالأمن والدفاع والقضايا الإقليمية والدولية.

ويعد التمرين الاستراتيجي الذي نفذ منذ 23 من يونيو المنصرم أحد المحطات الرئيسية لبرنامج الدورة وتتويجا للمنهاج الدراسي العام لكلية الدفاع الوطني؛ حيث اشتمل التمرين على عدد من الأحداث والقضايا الافتراضية التي تحاكي البيئات الوطنية والإقليمية والدولية لتمكن المشاركين بالدورة من القدرة على إدارة القضايا والأحداث الاستثنائية على المستوى الوطني، إضافة إلى التوظيف العلمي لمحصلة الدراسات الأكاديمية الاستراتيجية التي اكتسبها منتسبو الدورة في مختلف المعارف والعلوم الاستراتيجية المتعلقة بالأمن والدفاع. ويهدف التمرين الاستراتيجي إلى إكساب المشاركين المهارات والاتجاهات والقيم التي تمكنهم من التحليل وتحقيق التوازن في استخدام عناصر ومقوّمات الدولة لتحقيق الأهداف والمصالح الوطنية العليا، إضافة إلى الارتقاء بمعارفهم بشأن إيجاد توافق في استخدام أدوات القوى الدولية بما فيها وسائل الإعلام من أجل صنع القرارات الاستراتيجية على المستوى الوطني.

وقال اللواء الركن سالم بن مسلم قطن آمر كليّة الدفاع الوطني مدير التمرين: "إنّ التمرين الاستراتيجي صنع القرار 6 يأتي تتويجا لحصاد عام أكاديمي كامل من الجهد والعمل المشترك الذي اكتسب فيه المشاركون الكثير من الأفكار ذات البعد الاستراتيجي في مجالي الأمن والدفاع والتي تساعدهم على ممارسة القيادة وصنع القرار في هذا المستوى، وبشهادة خبراء ومستشاري التمرين كان التمرين ناجحا من كل الجوانب، حيث ستكون نتائج هذه الدورة خدمة للوطن من خلال إعداد قادة منتجين في مؤسساتهم التي يعملون فيها، فالشكر موصول لكل من ساهم في إنجاح هذا التمرين من موجهين وخبراء ومستشارين ومشاركين وفنيين وإعلاميين".

من جانبه، قال سعادة السفير خالد بن سليمان باعمر موجه استراتيجي بكلية الدفاع الوطني: "يواكب التمرين الاستراتيجي صنع القرار 6 التطورات على الصعيدين المحلي والدولي حيث يقوم المشاركون وبإشراف مباشر من قبل الموجهين الاستراتيجيين والمستشارين والإعلاميين والخبراء الدوليين، بالتعامل مع المدخلات والأحداث والتحديات التي تواجه المشاركين وذلك وفق منظومة وآليات تتبع الأسلوب العلمي المتطور مما يسهم في كسب هؤلاء المشاركين المهارات اللازمة لإبراز قدراتهم ورفد مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية والمدنية  بقادة يتمتعون بمستوى عالٍ من الفكر الاستراتيجي في مجالي الأمن والدفاع".

وقال العميد الركن مسلم بن سعيد البرعمي موجه استراتيجي بكلية الدفاع الوطني: "يعد تمرين (صنع القرار 6) تتويجا للجوانب العلمية والتطبيقية بدورة الدفاع الوطني وهو فرصة لاختبار قدرات وكفاءات المشاركين في فن القيادة الاستراتيجية والتعامل مع وسائل الإعلام وصناعة القرار المناسب حيال مختلف الأحداث والقضايا الوطنية، وكيفية التعامل مع أحداث تحاكي الواقع، وإيجاد الحلول المناسبة لها وتطويرها ومراجعة عامة لكافة الخطط والسياسات الاستراتيجية ذات العلاقة بالشأن الوطني".

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