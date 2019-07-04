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مناقشة النتائج الأولية لدراسة تطبيق معايير الموارد البشرية "وايزن" في "صحية شمال الباطنة"

الخميس 04 يوليو 2019 08:36 ص بتوقيت مسقط

مناقشة النتائج الأولية لدراسة تطبيق معايير الموارد البشرية "وايزن" في "صحية شمال الباطنة"


صحار- الرؤية
ناقشت دائرة التخطيط والدراسات في المُديرية العامة للخدمات الصحية بشمال الباطنة النتائج الأولية لدراسة تطبيق معايير الموارد البشرية (WISN)  على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية بالمحافظة، بالتعاون مع دائرة الرعاية الصحية الأولية تحت شعار "تجربة.. تحديات.. فرص"، برعاية سلطان بن سيف السعدي مدير عام الخدمات الصحية لمحافظة شمال الباطنة، وبحضور والدكتور أحمد بن محمد القاسمي مدير عام التخطيط والدراسات بوزارة الصحة، ومديري الدوائر ورؤساء الأقسام وعمداء كلية العلوم الصحية والعاملين الصحيين بالمؤسسات الصحية بالمحافظة.
وهدفت المحاضرة إلى رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة بكل مؤسسة صحية وبذل المزيد من الجهود لأجل تحقيق الاستفادة القصوى بما يحقق الفائدة للجميع. وتضمن البرنامج كلمة ترحيبية ألقتها فاطمة بنت عوض الخنبشية مديرة دائرة التخطيط والدراسات بالمحافظة أكدت فيها أن تخطيط القوى العاملة وتحليل عبء العمل يعد بمثابة الترجمة الإستراتيجية لتزويد المنظمة بخطة واضحة تتماشى مع متطلبات الخدمات الصحية، وأشارت الخنبشية إلى أنه من منطلق الأهمية القصوى للبيانات الدقيقة والفعالة في الموارد البشرية والتي تعتبر أهم وأثمن الموجودات في أي مؤسسة، والتعرف على الأداة المستخدمة لتطبيق معايير الموارد البشرية وهي الــ WISN  حيث سيتم تسليط الضوء في هذه الحلقة على مفهوم معايير الموارد البشرية، ومنهجية تحليل عبء العمل والاحتياجات الحالية والمستقبلية، وتحليل مؤشرات الموارد البشرية من حيث عرض التجربة والتحديات والفرص لكل فئة من فئات الأطباء، التمريض، الصيدلة، المختبرات، الأشعة.
وتضمن البرنامج عدة محاور حول تطوير معايير الموارد البشرية في مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، إلى جانب معيار الموارد البشرية "وايزن"، وعرض عن تطبيق معيار الموارد البشرية في محافظة شمال الباطنة، وعرض التجربة والتحديات والفرص لمعايير الموارد البشرية لفئة التمريض، وتحليل عبء العمل للموارد البشرية لفئة الصيدلة، وعرض للنتائج الأولية لتحليل معايير الموارد البشرية لفئة المختبرات، كما تم تقديم عرض معايير الموارد البشرية المختص بالأشعة، والنتائج الأولية لتحليل معايير الموارد البشرية لفئة الأطباء. وفي ختام المحاضرة، تم تكريم المشاركين في الإعداد والتنظييم لإنجاح الفعالية.

 

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