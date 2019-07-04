بلدية مسقط تطلق "قوة الألوان" في بيت البرندة.. الأحد

مسقط - الرؤية

تستعدُّ بلدية مسقط ممثلة في إدارة الإعلام والتوعية لانطلاقة فعالياتها وأنشطتها الصيفية في بيت البرندة لهذا العام؛ حيث ستنفذ خلال الفترة (7- 18 يوليو) ورشة بعنوان "قوة الألوان"، تستهدف الأطفال بالفئة العمرية (10-16 سنة) وذلك بهدف إبراز مواهبهم الفنية في مجالات بيئية متنوعة.

ويتضمن برنامج الورشة خلال الأسبوع الأول دروسا في فن قطع الغيار، حيث سيتم إعطاء المشاركين قطع مختلفة من"بقايا أجزاء السيارات" لصنع قطع فنية جميلة، بينما سيركز برنامج الورشة في أسبوعه الثاني على مفردات الحياة البحرية، للتعرف على مختلف أنواع الأسماك العُمانية، وسيتم مع نهاية أعمال الورشة تنفيذ معرض يتضمن ابتكارات وأعمال المشاركين، يصاحبه حفل تكريم المشاركين .

وقال مالك الهنائي مشرف بيت البرندة: "يقام بشكل سنوي تنظيم مثل هذا النوع من الورش، إذ تعتبر هذه الورشة الثالثة عشرة من نوعها، إذ نستهدف من خلالها الأطفال؛ لتقديم وتشجيع المواهب الإبداعية لديهم، ويعتبر الفن أساس إبداع الأطفال في مختلف المجالات. وأضاف "تعد الورشة الصيفية من أنجح الفعاليات ببيت البرندة. ولا تنحصر المشاركة على الأطفال من مطرح فحسب بل من مسقط بوجه عام. ففي العامين السابقين كان عنوان الورشة "خلك أخضر". وأضاف أن هذا العام نواصل النشاط من خلال موضوع بيئي متجدد بعنوان "قوة الألوان"، ونأمل تحقيق فائدة وقيمة مضافة لمدارك المشاركين من الأطفال.

يشار إلى أن هذه الورشة تأتي بالتعاون مع الجامعة الألمانية للتكنولوجيا، والكلية العلمية للتصميم وبدعم من شركة نفط عمان، وشركة تنمية نفط عمان، والشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار "أومنفيست". وتؤكد بلدية مسقط تعاونها وشراكتها مع هذه الجهات على تعزيز الشراكة لخدمة ومشاركة المجتمع، وبناء أواصر التعاون الفكري والتعليمي من جانب، واهتماماً بتنمية مواهب الأطفال الفنية من جانب آخر. إلى جانب تعزيز الوعي المبكر لدى الناشئة بأهمية إعادة التدوير في محيطهم البيئي واستغلال وقت إجازتهم الصيفية بالشكل الأمثل.