وزير الزراعة يرعى العرس الجماعي الثاني بالرستاق .. غدا

الرستاق - طالب المقبالي

يرعى معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية العرس الجماعي الثاني بولاية الرستاق المقرر إقامته غدا الجمعة في الساحة العامة للاحتفالات بالولاية، فيما تتواصل الاستعدادات والتحضيرات لإخراج العرس في أزهى حلة.

وبلغ عدد العرسان المسجلين حتى الآن 77 معرساً مقارنة مع 57 معرساً في نسخة العام الماضي. وقال المهندس هارون بن ناصر العوفي رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي إنه تم شرح آليات تهيئة الساحة وفرشها وكذلك تعاقدات الضيافة وتقديمها، كما تم مناقشة برنامج الحفل والتغطيات الإعلامية والترويج للداعمين وتشجيعهم، إضافة لطريقة تسجيل المتطوعين وتوزيعهم في المجالات المختلفة، بهدف إنجاح الحفل وإنجازه في صورة مميزة تليق بالفرحة المشتركة للولاية بأبنائها العرسان.