السلطنة تشارك في اجتماعات الإستراتيجية العربية للصحة والبيئة



مسقط - الرؤية

شاركت السلطنة مُمثلة في وزارة البيئة والشؤون المناخية في اجتماع الخبراء لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها (2017-2030) في الدول العربية، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 2 -3 يوليو 2019.

وتمَّ مناقشة عدد من المواضيع المعروضة على جدول أعمال الاجتماع ومن ضمنها استعراض قرارات الاجتماع الوزاري المشترك لمجلس وزراء الصحة والبيئة العرب، ونبذة عن الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة، كما قام ممثلون من المكتب الإقليمي للأمم المتحدة لغرب آسيا والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط باستعراض وإلقاء الضوء على المهام التي تقوم بها والدعم الفني الذي تقدمه كلا الجهتين للدفع بالإجراءات التي تقوم بها الدول العربية لتنفيذ الإستراتيجية العربية للصحة والبيئة وصياغة الإستراتيجيات الوطنية في هذا الشأن.

وتم استعراض ومناقشة الصيغة النهائية للآلية والمصفوفات المقترحة من قبل الأمانة الفنية للمنتدى الوزاري العربي للصحة والبيئة، وكذلك مناقشة الخطوات التي قامت بها الدول الأعضاء لتنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ودليل عملها.

يشار إلى أنَّ السلطنة قامت بتشكيل لجنة وطنية للصحة والبيئة برئاسة معالي وزير البيئة والشؤون المناخية وينوب عنه سعادة وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية، وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الاستراتيجية العربية للصحة والبيئة ووضع الإجراءات لإعداد الاستراتيجية الوطنية للصحة والبيئة وغيرها من المواضيع الموكلة ضمن مهام هذه اللجنة.