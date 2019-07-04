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إبراز المؤثرات السلبية الدخيلة على المجتمع والشباب ضمن "الأسبوع الاجتماعي السادس".. الأحد المقبل

الخميس 04 يوليو 2019 08:32 ص بتوقيت مسقط

إبراز المؤثرات السلبية الدخيلة على المجتمع والشباب ضمن "الأسبوع الاجتماعي السادس".. الأحد المقبل


مسقط - الرؤية
تنظم وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية فعاليات الأسبوع الاجتماعي السادس لصيف 2019م، بمحافظة مسقط، وذلك خلال الفترة من 7 إلى 11 يوليو الجاري.
ويهدف الأسبوع الاجتماعي إلى تعريف أفراد المجتمع بالمشكلات والمؤثرات السلبية الدخيلة التي يعاني منها المجتمع خصوصاً فئة الشباب، وتحديد كيفية مواجهتها مستفيدين بذلك من استثمار أوقات الفراغ لدى الشباب، إلى جانب نشر روح الشعور بالانتماء والمسؤولية تجاه الأسرة والمجتمع، وكذلك استغلال أوقات الفراغ في برامج هادفة تساهم في وجود بيئة صحية اجتماعية سليمة خالية من المشكلات الاجتماعية، وتمكين بعض الأسر القادرة على إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة لرفع كفاءة العاملين في المشروعات الإنتاجية من أسر الضمان الاجتماعي وأسر ذوي الدخل المحدود، إلى جانب توعية أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أسر الضمان الاجتماعي وذوي الدخل المحدود حول أهمية هذه المشاريع في تنمية دخل الفرد، وإقناع الشباب (ذكور وإناث) حول مدى أهمية إدارتهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في تمكينهم اجتماعيا واقتصاديا، كما يهدف الأسبوع الاجتماعي إلى نشر ثقافة الوعي البيئي في المجتمع والحفاظ على نظافة البيئة في المدن والطرقات والأحياء والشواطئ.
ومن المؤمل أن يحقق الأسبوع الاجتماعي أهدافه من خلال محاور رئيسية هي المحور الاجتماعي، والمحور الاقتصادي، والمحور الثقافي والترفيهي، والمحور البيئي، حيث تشمل هذه المحاور مجموعة من البرامج تدور حول مخاطر المشكلات الاجتماعية، وتوضيح أهمية العمل الاجتماعي والتعريف بمفهوم ومصادر العمل الاجتماعي وعلاقاتها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع، كالتماسك الأسري وقضايا المرأة والطفل والعناية بالمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالقوانين والتشريعات العمانية والأسر الحاضنة للأطفال مجهولي الأبوين، وكذلك قضايا ومتطلبات الحماية الأسرية، وتعزيز الدعم لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال وبرامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وغرس روح المشاركة والمواطنة وتنمية الولاء لدى الشباب، بالإضافة إلى التسول وآثاره على الفرد والمجتمع.

 

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