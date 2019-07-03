تنمية المهارات القيادية في "غرفة صور"

صور – الرؤية

نظم فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الشرقية برنامجًا تدريبيًا بعنوان "الاحترافية والقيادة"، قدمه سالم الرزيقي، بمشاركة 80 متدربًا، في مقر فرع الغرفة بصور.

وهدف البرنامج إلى تشجيع الباحثين عن عمل لتطوير قدراتهم وتعزيز مهاراتهم في إعداد وتجهيز السيرة الذاتية بأساليب علمية حديثة، تساعدهم في عملية البحث عن الوظائف المناسبة لتخصصاتهم، وتوضيح آلية عمل منصّات التوظيف العالمية وكيفية التسجيل فيها، وتعريفهم بماهية هذه المنصّات وفوائدها والاحترافية في كتابة السيرة الذاتيه وكيفية الاستعداد لمقابلة الحصول على الوظيفة.