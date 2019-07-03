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"البحث العلمي" يستعرض مبادرات الحكومة المنفتحة تقنيا في بيروت

الأربعاء 03 يوليو 2019 08:01 م بتوقيت مسقط

"البحث العلمي" يستعرض مبادرات الحكومة المنفتحة تقنيا في بيروت

 

مسقط – الرؤية

 

قدمت الدكتورة شريفة بنت حمود الحارثية، من مجلس البحث العلمي، عرضا حول مبادرات الانفتاح والتواصل والتشارك في السلطنة، ضمن ورشة العمل الإقليمية حول الحكومة المفتوحة والتكنولوجيات الصاعدة في المنطقة العربية، وذلك في العاصمة اللبنانية بيروت، وتنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا بمنظمة الأمم المتحدة - الأسكوا، تحت عنوان التطوير المؤسسي لتعزيز تقديم الخدمات الحكومية في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في غربي آسيا.

 

واستعرضت الدكتورة الحارثية مديرة مشروع الاستراتيجية الوطنية للابتكار بمجلس البحث العلمي نبذة حول تجربة ومبادرات السلطنة في إطار القيم الأربع للحكومات المفتوحة التي تم اعتمادها من قبل الأسكوا لخدمة أهداف التنمية المستدامة في السلطنة، وهي الشفافية، والمشاركة، والتعاون، والتواصل.

 

وأبرزت الدكتورة مساعي السلطنة لتوفير خدمات حكومية فاعلة تلبي احتياجات المواطنين والمقيمين على أرضها من خلال مبادرات الحكومة الإلكترونية المتكاملة، مقدمة أمثلة متنوعة من الجهات والمؤسسات الحكومية المختلفة التي تتبنى هذه المبادرات، مع ضرب أمثلة على ما تحقق من منجزات عالمية في هذا المجال.

 

وشارك مجلس البحث العلمي في الورشة بصفته شريكا أساسيا في إعداد التقرير الطوعي للسلطنة عن أهداف التنمية المستدامة2030، حيث يترأس مجلس البحث العلمي الفريق الفني المعني بإعداد المساهمة في التقرير الطوعي الأول حول الهدف التاسع وهو الابتكار والصناعة والبنية الأساسية، وبمشاركة وزارة التجارة والصناعة، ووزارة النقل والاتصالات، والصندوق الوطني للتكنولوجيا، هيئة تقنية المعلومات، والمجلس الأعلى للتخطيط.

 

وتهدف الورشة إلى بناء القدرات من أجل تعزيز الشفافية والتشاركية في القطاع العام بالاعتماد على التكنولوجيا والابتكار وذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الدول العربية، وتعزيز الحكومة المفتوحة في المنطقة العربية.

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