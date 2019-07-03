مؤشر سوق مسقط يفقد 34 نقطة .. وصافي الاستثمار غير العماني يرتفع 175 ألف ريال

الرؤية - أحمد الجهوري

أغلق المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية أمس عند مستوى 3825 نقطة منخفضاً 34 نقطة بنسبة 0.873 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول.

وبلغت قيم التداول 2.116 مليون ريال منخفضة بنسبة 2 في المئة مقارنة مع آخر جلسة تداول، كما انخفضت القيمة السوقية بنسبة 0.184 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 18.35 مليار ريال.

وأغلق القطاع المالي عند مستوى 6280 نقطة منخفضا 4 نقاط بنسبة تغير 0.07 في المئة، فيما أغلق قطاع الصناعة عند مستوى 4583 نقطة منخفضا 14 نقطة وبنسبة 0.31 في المئة. كما أغلق قطاع الخدمات عند مستوى 1859 نقطة منخفضًا 36 نقطة وبنسبة تغيير 2 في المئة. وأغلق مؤشر السوق الشرعي عند مستوى 537 نقطة منخفضا نقطة وبنسبة 0.17 في المئة.

وبلغت قيمة شراء غير العمانيين 646 ألف ريال وبنسبة 31 في المئة من إجمالي العمليات، وقيمة بيع غير العمانيين 471 ألف ريال وبنسبة 22 في المئة، وارتفع صافي الاستثمار غير العماني 175 ألف ريال وبنسبة 8 في المئة.

وتمَّ التداول أمس على أسهم 29 شركة، ارتفعت منها 3 شركات وانخفضت 11 شركة، فيما استقرت أسعار باقي الشركات، وتم التداول في 11 مليون سهم، وعدد صفقات 359 صفقة، وانخفضت نسبة التغير بالنسبة لإجمالي قيم التداول منذ بداية العام 22 في المئة.

وتصدر سهم صناعة مواد البناء أسهم الشركات المرتفعة وأغلق عند 0.039 ريال وبنسبة تغيير 11 في المئة، فيما حلّ سهم بنك صحار في مقدمة الشركات المنخفضة وأغلق عند 0.001 ريال وبنسبة تغير 99 في المئة، وجاء سهم النهضة للخدمات في صدارة الأسهم المتداولة من حيث القيمة بتداولات بقيمة مليون ريال وبنسبة 50 في المئة، وتصدر سهم النهضة للخدمات أكثر الأسهم المتداولة من حيث العدد بتداولات بلغت 3 ملايين سهم وبنسبة 28 في المئة.

وبلغ شراء العمانيين 1.4 مليون سهم وبنسبة 69 في المئة، وبلغ شراء الخليجيين 100 ألف سهم وبنسبة 5 في المئة، بلغ شراء العرب 31 ألف سهم وبنسبة 1 في المئة، فيما بلغ شراء الأجانب 614 ألف سهم وبنسبة 24 في المئة.

أمّا بالنسبة لحركة البيع فقد بلغ بيع العُمانيين 1.6 مليون سهم وبنسبة 77 في المئة، وبلغ بيع الخليجيين 58 ألف ريال وبنسبة 3 في المئة، كما بلغ بيع العرب 2.4 ألف سهم وبنسبة 0.11 في المئة، فيما بلغ بيع الأجانب 410 آلاف سهم وبنسبة 19 في المئة.