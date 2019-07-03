نادي السيب يستعد لافتتاح مشروع "جراند بازار"

مسقط – الرؤية

يستعد نادي السيب لافتتاح المول التجاري الكبير "جراند بازار السيب" الذي سينضم إلى مجموعة المشاريع الاستثمارية التي يملكها النادي، ويتوقع أن يدخل المول التجاري الخدمة قريبًا، وهو أحد أكبر المشاريع التجارية بالأندية العمانية، ويُعزز مكانة نادي السيب المالية.

وقال صاحب السُّمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب إن المشروع سيجعل نادي السيب يقف على أرضية صلبة من الناحية المالية مستقبلا، وسيضمن للنادي الديمومة لمواصلة مختلف أنشطته الرياضية والثقافية والاجتماعية.

وعبر صاحب السُّمو السيد رئيس نادي السيب عن سعادته باقتراب موعد افتتاح مشروع جراند بازار السيب الذي يعد من أكبر المشاريع الاستثمارية للنادي وسيكون الواجهة الاقتصادية لاسم النادي في السلطنة.

وقال سُّموه إن المشروع التجاري سينقل نادي السيب إلى مرحلة جديدة، حيث يشكل علامة تجارية واستثمارية مميزة ورائدة للنادي وكذلك لسكان ولاية السيب وسيكون داعماً لتطلعات النادي الرياضية خلال الفترة القادمة، حيث يركز النادي على توسيع نشاطه الرياضي والمنافسة بقوة في جميع المسابقات. وأشار صاحب السمو السيد شهاب آل سعيد إلى أن النادي وصل إلى مرحلة نعتز بها في ثقة المستثمرين من خلال مشاريع باتت واجهة لنادي نموذجي يستطيع أن يعتمد على استثماراته بنسبة كبيرة ومرضية وهي الخطة التي وضعها مجلس إدارة النادي ضمن استراتيجته الاستثمارية والاقتصادية والرياضية، مشيدا بالدور الفعال الذي يلعبه أعضاء مجلس إدارته في الوصول إلى مرحلة مقنعة من الاستثمارات بجودة عالية.

وقد بذل النادي جهودًا مكثفة مع مالك المشروع والمطور، ورغم الصعوبات التي واجهها المشروع، إلا أنَّه تم إنجازه في وقت قياسي، لذلك تقدم مجلس إدارة نادي السيب بالشكر والتقدير إلى صاحب شركة جنيفا.

وكشف صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد رئيس مجلس إدارة نادي السيب أن إدارة النادي وضعت الترتيبات النهائية للأعمال الاستشارية لإقامة سكن للاعبين الأجانب خلف ملعب الهوكي في مقر النادي الرئيسي بقيمة إجمالية قدرت بـ 100 ألف ريال عماني لتوفير ميزانية النادي في الاستئجار الخارجي بقيمة 36 ألف ريال سنويًا.

ويقع المشروع في نادي السيب، ويعد سوقا متكاملة ومميزة للتسوق في أجواء عائلية، وتم تشييده على أحدث مستويات البناء العمراني من الداخل والخارج.