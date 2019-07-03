29 مشاركا من مؤسسة الزبير في منتدى القيادة والإدارة

مسقط – الرؤية

شاركت مؤسسة الزبير في منتدى القيادة والإدارة، الذي نظمه صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع Smart Waves International وجريدة الرؤية، في القاعة الرئيسية بمركز عُمان للمعارض والمؤتمرات، بحضور عدد كبير من المشاركين من القطاعين العام والخاص والمهتمين بهذا المجال.

وحاضر في المنتدى البروفيسور جون سي ماكسويل الخبير والقيادي المعروف والمدرب الأول في القيادة عالمياً وصاحب الكتاب الأكثر مبيعًا بالعالم في مجال الإدارة والقيادة. ومثل مؤسسة الزبير في المنتدى مجموعة من القياديين من الشركات والمؤسسات التابعة لها حيث بلغ عدد المشاركين حوالي 29 مشاركا، إضافة إلى عدد من رواد الأعمال الفائزين في برنامج الدعم المباشر من مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة.

وجاءت المشاركة في إطار استراتيجية المؤسسة ورؤيتها في تطوير الموارد البشرية في مختلف قطاعاتها والتعرف على مختلف الأساليب والممارسات الحديثة في مجال القيادة والإدارة المطبقة عالميا ونقل هذه التجارب وتطبيقها في بيئات العمل بمؤسسة الزبير والشركات التابعة لها.

وقال وليد بن ناصر اليعربي رئيس الموارد البشرية للمجموعة: تأتي مشاركة مؤسسة الزبير والشركات التابعة لها في المنتدى ممثلة في 29 موظفا قياديا من مختلف القطاعات إضافة إلى أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة بهدف التعرف على آخر المستجدات في مجال القيادة وتطبيق هذه الأساليب سواء على الصعيد الشخصي أو العملي بشكل خاص أو في الحياة بشكل عام، مشيرا إلى أن الورشة ساهمت في التعريف بأحدث الأساليب العالمية الناجحة في مجال القيادة والإدارة والتي ركزت على 5 مستويات من أنواع القيادة.

وأكد اليعربي أن مؤسسة الزبير وفي إطار مسؤوليتها المجتمعية ساهمت في إعطاء فرصة لعدد من رواد الأعمال أعضاء مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة والفائزين في برنامج الدعم المباشر من المشاركة في المنتدى الذي سينعكس بشكل إيجابي سواء على المستوى الفردي أو على إدارتهم لمشاريعهم الصغيرة كما أنها فرصة لبناء علاقات عمل مع ممثلي الشركات الأخرى والتعريف بمشاريعهم التجارية.