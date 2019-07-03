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تتويج "عمان للتأمين" بجائزة المجلس الطبي العالمي للتميز المؤسسي

الأربعاء 03 يوليو 2019 06:26 م بتوقيت مسقط

 مسقط - الرؤية

فازت شركة عُمان للتأمين بجائزة أفضل شركة لخدمات التأمين في مجال الرعاية الصحية، وذلك في حفل توزيع الجوائز الذي نظمه أمس المجلس الطبي العالمي، بعنوان "جوائز المجلس الطبي العالمي للتميز المؤسسي في جودة خدمات الرعاية الصحية" للعام 2019 بهدف تقدير المؤسسات التي أثبتت تفوقها وتميزها في مجال الخدمات الطبية.

ويتركز اهتمام شركة عمان للتأمين حاليًا على تقديم الحلول الرقمية لتبسيط الإجراءات التي يتبعها العميل. ومن بين المبادرات المقدمة من الشركة في ذلك الشأن، البوابة الإلكترونية المتاحة لمطالبات سداد التعويضات وطلبات وثائق التأمين مع توفير رابط للتحقق من عضوية العملاء من خلال رقم الهوية الإماراتي، والبوابة الإلكترونية المتاحة لشراء وثائق التأمين الطبي الإلزامي المفروض من هيئة الصحة بدبي. وقد حظي برنامج "عيشها بصحة وعافية"(LivFit) الذي أطلقته شركة عُمان للتأمين لخدمات الرعاية الصحية، والحائز على جوائز، بقبول كبير من سوق التأمين.

وقال د. ياسر خليفة، رئيس قسم مزايا التأمين الممنوحة للموظفين في شركة عُمان للتأمين: تعكس هذه الجائزة التزامنا بالحفاظ على رضا عملائنا من خلال إطلاق مبادرات ومنتجات وخدمات جديدة، ونضمن من خلال قدراتنا العالية في مجال التأمين (الاكتتاب) توفير خطط وبرامج واسعة النطاق، لتلبية متطلبات السوق بمنهج اقتصادي فعَّال. وسنستمر في التركيز على تحسين مستوى خدماتنا ومنتجاتنا حتى نضمن مزيدا من الصحة والعافية لعملائنا.

ويشار إلى أنَّ المجلس الطبي العالمي منظمة غير هادفة للربح وتعمل على التطوير المستمر الواعي في قطاع الخدمات الصحية، وقد راجعت لجنة التحكيم المسؤولة عن تقرير الفائزين بالجوائز وصنفت الطلبات المُقدمة في إطار معلن لاختيار الفائزين في مختلف الفئات.

 

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