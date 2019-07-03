سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر شهر أغسطس القادم، اليوم الأربعاء 61.01 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفاضاً بلغ 2.51 دولار مقارنة بسعر يوم أمس الذي بلغ 63.52 دولار أمريكي .
الأربعاء 03 يوليو 2019 03:58 م بتوقيت مسقط
مسقط - العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر شهر أغسطس القادم، اليوم الأربعاء 61.01 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفاضاً بلغ 2.51 دولار مقارنة بسعر يوم أمس الذي بلغ 63.52 دولار أمريكي .
اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية
19 نوفمبر 2018
29 يناير 2019
22 مايو 2019
27 مايو 2019