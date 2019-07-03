سعر نفط عمان يواصل الانخفاض

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر شهر أغسطس القادم، اليوم الأربعاء 61.01 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة أن سعر نفط عُمان شهد اليوم انخفاضاً بلغ 2.51 دولار مقارنة بسعر يوم أمس الذي بلغ 63.52 دولار أمريكي .