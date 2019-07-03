أبو نبراس البوصافي | مسقط
ليالي العيد سعْدٌ وابتسامُ
فيَا أهْلا يُبعثِرُها الحَمامُ
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ليالي الأنْسِ أقْواتٌ لنفْسي
وما واللهِ في عيْني تَنامُ
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هناكَ هنا وفي كلِّ اتِّجاهٍ
أسَاوِرُها السَّماحةُ والوِئامُ
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طيورُ الياسمينِ لنا سراجٌ
وروْنقُها يداعبُهُ السَّلامُ
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رحقْنا من زهورِ الخيْرِ نوراً
وحلَّ بأتْرُجِ الدُّنيا غرامُ
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وأطفالٌ بثوْبِ العيدِ جاؤوا
كأنَّ زخارفَ اللُّقْيا مُدامُ
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أيا سعْدَ الروموشِ أمام عيْني
لَيَطْرفُ في رَوائِعها الكلامُ
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أيا عيداً على قلبي تَسامى
بروْضِ الوالديْنِ ندىً يُقامُ
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ولمُّ الشَّمْلِ أزْكانا حُضوراً
على أوتارِ قرْيَتِنا يُدامُ
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بعيدُ الفطْرِ تحْتفلُ الحشايا
ويعْظمُ في مُحيَّاها المُقامُ
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سلامُ اللهِ للأحياءٍ فينا
وللأمْواتِ ذِكْرٌ مُسْتدامُ
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وما من نسْمةٍ إلا وترنو
يُطلُّ على قواربها التَّمامُ