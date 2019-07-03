

أبو نبراس البوصافي | مسقط

ليالي العيد سعْدٌ وابتسامُ

فيَا أهْلا يُبعثِرُها الحَمامُ

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ليالي الأنْسِ أقْواتٌ لنفْسي

وما واللهِ في عيْني تَنامُ

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هناكَ هنا وفي كلِّ اتِّجاهٍ

أسَاوِرُها السَّماحةُ والوِئامُ

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طيورُ الياسمينِ لنا سراجٌ

وروْنقُها يداعبُهُ السَّلامُ

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رحقْنا من زهورِ الخيْرِ نوراً

وحلَّ بأتْرُجِ الدُّنيا غرامُ

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وأطفالٌ بثوْبِ العيدِ جاؤوا

كأنَّ زخارفَ اللُّقْيا مُدامُ

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أيا سعْدَ الروموشِ أمام عيْني

لَيَطْرفُ في رَوائِعها الكلامُ

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أيا عيداً على قلبي تَسامى

بروْضِ الوالديْنِ ندىً يُقامُ

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ولمُّ الشَّمْلِ أزْكانا حُضوراً

على أوتارِ قرْيَتِنا يُدامُ

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بعيدُ الفطْرِ تحْتفلُ الحشايا

ويعْظمُ في مُحيَّاها المُقامُ

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سلامُ اللهِ للأحياءٍ فينا

وللأمْواتِ ذِكْرٌ مُسْتدامُ

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وما من نسْمةٍ إلا وترنو

يُطلُّ على قواربها التَّمامُ