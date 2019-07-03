جلالة السلطان يعزي حاكم الشارقة.. ويهنئ رئيسي بيلاروس وبنما

مسقط - العمانية

بعثَ حَضْرة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -أبقاه الله- برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة حاكم إمارة الشارقة؛ في وفاة المغفور له -بإذن الله تعالى- نجله الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي. ضمَّنها جلالة السلطان المعظم خالص تعازيه وصادق مواساته، داعيًا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم سموّه وكافة أفراد أسرته الصبر والسلوان.

وبَعَث حَضْرَة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو رئيس جمهورية بيلاروس؛ بمناسبة العيد الوطني لبلاده.. ضمَّنها جلالته أطيب تهانيه وأصدق تمنياته لفخامته بوافر الصحة والسعادة، ولشعب بلاده الصديق باطّراد التقدم والازدهار.

وبَعَث حَضْرة صَاحِب الجَلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس لورونتينو كورتيزو رئيس جمهورية بنما؛ بمناسبة انتخابه رئيسًا جديدًا لبلاده. ضمَّنها جلالته أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامته بالتوفيق والنجاح في قيادة الشعب البنمي الصديق لمزيد من التقدم والرقي، وللعلاقات القائمة بين البلدين التطور والنماء.

كَمَا بَعَث حَضْرَة صَاحِب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية تهنئة إلى فخامة ديفيد هيرلي؛ بمناسبة أدائه اليمين الدستورية حاكمًا عامًّا جديدًا لأستراليا.. أعرب جلالته فيها عن خالص تهانيه وأصدق أمنياته لفخامته بالتوفيق في قيادة الشعب الأسترالي الصديق لمزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات الصداقة بين البلدين التطور والنماء.