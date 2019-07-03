ضبط 3 متهمين ببيع وحيازة الخمور



مسقط - الرؤية

ألقت قيادة شرطة محافظة مسقط القبض على ثلاثة آسيويين بتهمة بيع وحيازة الخمور في قضيتين منفصلتين؛ حيث عثر بحوزتهم على أكثر من 4 آلاف زجاجة وعلبة من الخمور. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.