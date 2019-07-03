ضبط 3 متهمين ببيع وحيازة الخمور

مسقط - الرؤية
ألقت قيادة شرطة محافظة مسقط القبض على ثلاثة آسيويين بتهمة بيع وحيازة الخمور في قضيتين منفصلتين؛ حيث عثر بحوزتهم على أكثر من 4 آلاف زجاجة وعلبة من الخمور. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.
الأربعاء 03 يوليو 2019 09:03 ص بتوقيت مسقط
مسقط - الرؤية
ألقت قيادة شرطة محافظة مسقط القبض على ثلاثة آسيويين بتهمة بيع وحيازة الخمور في قضيتين منفصلتين؛ حيث عثر بحوزتهم على أكثر من 4 آلاف زجاجة وعلبة من الخمور. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم.
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