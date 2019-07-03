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توزيع 15 وحدة سكنية على المواطنين في نيابة حفيت بالبريمي ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي

الأربعاء 03 يوليو 2019 09:01 ص بتوقيت مسقط

توزيع 15 وحدة سكنية على المواطنين في نيابة حفيت بالبريمي ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي

 

البريمي - سيف المعمري

ترأس سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي بمكتبه صباح أمس لجنة توزيع الوحدات السكنية على المستحقين من المواطنين بنيابة حفيت، بحضور الشيخ محمود بن راشد السعدي نائب والي البريمي بنيابة حفيت وراشد بن خليفة الجابري مدير دائرة الإسكان الاجتماعي والشيخ عبدالله بن سالم المعمري مدير دائرة التنمية الاجتماعية بالمحافظة وأعضاء اللجنة.

وتمت عملية السحب وفق الإجراءات المتبعة من خلال إتاحة الفرص لكل مستحق لسحب القرعة للحصول على وحدة سكنية، وبلغ عددها 15 وحدة سكنية بنيابة حفيت بولاية البريمي. ويأتي توزيع الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي الذي تنفذه وزارة الإسكان، واستكمالا للجهود التي تبذلها الوزارة في توفير المسكن الملائم للمواطنين المستحقين من ذوي الدخل المحدود.

 

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