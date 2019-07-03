36 مشاركا في أنشطة السباحة ضمن "صيف الرياضة" بجنوب الباطنة

الرؤية - طالب المقبالي

نظمت اللجنة المشرفة على برنامج صيف الرياضة بمحافظة جنوب الباطنة، أنشطة السباحة، بالتعاون مع اللجنة الرياضية التابعة للجنة المركز الرياضي بولاية نخل، وبلغ عدد المشاركين 36 مشاركا تم نقلهم من نقطة التجمع أمام مكتب والي نخل إلى موقع الفعالية في استراحة النخيل بمنطقة حلبان.

وتتواصل فعاليات وأنشطة البرنامج بالمحافظة من خلال باقة متنوعة من الأنشطة المتعددة التي استقطبت عددا كبيراً منذ انطلاقة البرنامج وعبر مختلف الفعاليات التي شهدت إقبالاً من محبي ممارسة الأنشطة الرياضية في فصل الصيف. وبدأت الفعالية بتوجيه العديد من الإرشادات والنصائح التي تكفل سلامة المشاركين وتضمن عدم وجود إصابات وذلك من خلال وجود مسعف طبي رافق المشاركين منذ البداية، لتتواصل مناشط فعالية السباحة من خلال محاضرة توعوية قدمها السباح محمد المسروري الذي تحدث عن أهمية رياضة السباحة وفوائدها وكذلك المخاطر المحيطة بها في حالة عدم اتباع إجراءات الأمن والسلامة، كما شملت المحاضرة على تطبيق عملي في حوض السباحة من أجل إلمام المشاركين بكافة جوانب السلامة.

وتم تقييم المشاركين لمعرفة إلمامهم بالسباحة والمهارات التي يمتلكونها من أجل توزيع المشاركين إلى مجموعات بناءً على نتائج التقييم، لتجرى بعد ذلك مسابقة بين كل مجموعة يتم من خلالها اختيار الأول والثاني من كل مجموعة للمنافسة على المراكز الأولى، وكما تم عمل حصص لتعليم السباحة للمشاركين الذين لا يجيدون السباحة وذلك من أجل إكسابهم العديد من المهارات التي يجب أن تصقل مهارات المتدربين من خلال التدريب المستمر والممارسة الدائمة لرياضة السباحة في المسابح المغلقة.