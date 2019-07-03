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جذب الاستثمارات.. جهود لا تتوقف

الأربعاء 03 يوليو 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

جذب الاستثمارات.. جهود لا تتوقف

تُوَاصل الحكومة الرشيدة ومُؤسَّسات الدولة المعنية جهودَها من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في ظلِّ التحديات التي يمرُّ بها الاقتصاد العالمي والإقليمي، ولا أدلَّ على هذه الجهود من صدور المراسيم السلطانية السامية بإصدار حِزمة من القوانين الاقتصادية التي تدعم بيئة الأعمال، وتوفر مناخا تنافسيا لجميع المستثمرين.

وتجلَّت نتائج هذه الجهود -التي هي حصيلة سنوات مُمتدة من العمل الدؤوب للترويج للسلطنة استثماريا- فيما كشفَ عنه تقرير المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات "ضمان"، ووضع السلطنة في المركز الأول عربيًّا ضمن قائمة الدول المستقطبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، بقيمة 19.635 مليار دولار؛ بما يُساوي نحو 5.8 مليار ريال عماني، وهي الاستثمارات التي وفَّرت قرابة 11 ألف وظيفة، كما تصدرت السلطنة المركز الأول ضمن الدول المستقبلة لتدفقات الاستثمارات العربية البينية خلال العام الماضي، باستحواذها على 58.4% من إجمالي الاستثمارات.

... إنَّ مثل هذه المؤشرات خير دليل على ما يتم بذله من جهود مضنية تدعم مناخ الاستثمار في السلطنة، بجانب ما تزخَر به بلادُنا من مقومات فريدة، وما تتمتع به من مزايا استثمارية متعددة، والتي تهدف جميعها لمواصلة مسيرة النماء والتقدم.

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