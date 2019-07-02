"مساء آسيا" يتوج السلطنة بالمركز الأول في المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون

مسقط - الرؤية

توِّجت الهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون -ممثلة بقناة عمان الرياضية- بالجائزة الأولى عن البرنامج الرياضي "مساء آسيا"، في مسابقة الأستوديو التحليلي الذي تمَّ بثه عبر شاشة قناة عمان الرياضية، على هامش بطولة كأس آسيا، التي أقيمت في الإمارات العربية المتحدة، وذلك ضمن فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتليفزيون، الذي عُقِد في تونس بتنظيم من اتحاد اذاعات الدول العربية.

وتعدُّ الجائزة هي الأولى من نوعها التي يحصل عليها برنامج رياضي تحليلي لقناة لم تمتلك حقوق نقل المباريات، ولطاقم عمل واجه صعوبات كبيرة في اجراء مقابلات مع اللاعبين والأجهزة الفنية نظرا لتعليمات البطولة.

وأبدى مدير القناة الرياضية سعيد تمان العمري، سعادته بحصول الهيئة بشكل عام والقناة الرياضية بشكل خاص على هذه الجائزة، معبرا عن شكره لطاقم العمل على ما بذلوه من جهود مضاعفة، مؤكدا في الوقت ذاته أن مثل هذه الجوائز تفرض على أسرة القناة بذل جهود كبيرة للحفاظ عليها وتعزيزها بجوائز أخرى.

وأشار تمان إلى أن عوامل النجاح الرئيسية التي ارتكز عليها العمل تمثلت بالحيادية والواقعية في تحليل أداء كافة المنتخبات دون الارتكاز على العاطفة، كما كان هناك اجتهاد كبير من مراسلي القناة في نقل الصورة من موقع الحدث كما هي دون مبالغة في الطرح أو تقليل في الشأن، هذا إلى جانب ما تضمنه البرنامج من تقارير متميزة، فضلا عن الرؤية الفنية والإخراجية للبرنامج.

من جهته، أشاد مخرج البرنامج بدي العميري بجهود طاقم العمل في إنجاح البرنامج التحليلي لبطولة لم يمتلك حقوق بثها، كما أثنى العميري على جهد زميله المخرج محسن الشحري الذي كانت له بصمات متميزة في هذا العمل.

وأشار معد البرنامج نضال عارف، إلى أن فريق العمل أخذ على عاتقه إنجاح العمل، فواصلوا الليل بالنهار لرصد كل كبيرة وصغيرة في الحدث الآسيوي الكبير، مشيدا بدور ضيوف الاستوديو التحليلي، وكذلك الدور الكبير الذي قام به مراسلا القناة الزميلان أحمد الكعبي وسعيد الخروصي.

من جهته، يرى حسين العميري مقدم البرنامج والمشارك في إعداده أيضا أنَّ روح الفريق الواحد هي سرح نجاح برنامج مساء آسيا، وأن هذه الجائزة تزيد من حجم المسؤولية في قادم البرامج. ويرى العميري أن حصول برنامج رياضي على جائزة من هذا النوع صادرة عن جهة معترف فيها على مستوى الوطن العربي، إلا، وهي اتحاد إذاعات الدول العربية، ووسط منافسه كبيرة بين قنوات مخضرمة في هذا المجال يعتبر وسام فخر لأسرة العمل.