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مناقشة "مشروع الوقف" وتدابير تنمية مهارات منتسبي القطاع

مجلس إدارة "الصناعات الحرفية" يستعرض ميزانية العام المقبل وجهود زيادة الإنتاجية

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:51 م بتوقيت مسقط

مجلس إدارة "الصناعات الحرفية" يستعرض ميزانية العام المقبل وجهود زيادة الإنتاجية

 

مسقط - الرؤية

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية اجتماعه الثاني هذا العام برئاسة معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية وبحضور أعضاء اللجنة، وذلك في ديوان عام الهيئة بمرتفعات المطار.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع والمقترحات المتعلقة بتطوير وتنمية ورفع جودة وكفاءة القطاع الحرفي إلى جانب المصادقة على مسودة محضر الاجتماع الأول للمجلس هذا العام وملخص تنفيذ القرارات الصادرة فيه ومتابعتها. واستعرض المجلس الخطة العامة للهيئة وموازنتها التقديرية للعام المقبل والعمل على زيادة الإنتاجية الحرفية، وتعزيز مساهمة القطاع الحرفي في تنويع مصادر الدخل وتحقيق القيمة المضافة للصناعات الحرفية، ورفع الكفاءة والفاعلية الحرفية، بما يضمن مواكبتها لمقتضيات العصر واحتياجات المجتمع، إضافة إلى إحداث التكامل والتوازن في القطاع الحرفي وفق محددات وتدابير تسهم في تنمية مهارات الحرفيين وتوسيع مداركهم وخبراتهم.

وتضمن جدول أعمال الاجتماع مناقشة مقترح مشروع مؤسسة الوقف الحرفي، والتطرق لمحضر الاجتماع الثالث للفريق المختص بتخصيص نسبة من معروضات محلات سوق مطرح للمنتجات الحرفية العمانية بالإضافة إلى العديد من المواضيع المهمة المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس والواردة إليه من مختلف الجهات ذات الاختصاص وقد تم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها .

يشار إلى أن مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعات الحرفية تترأسه معالي الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية، ويضم المجلس إلى جانب معاليها كل من سعادة سالم بن محمد المحروقي وكيل وزارة التراث والثقافة لشؤون التراث نائباً للرئيسة وعضوية سعادة طلال بن سليمان الرحبي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط وسعادة محسن بن خميس البلوشي مستشار وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة بالإضافة إلى سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وسعادة ميثاء بنت سيف المحروقي وكيلة وزارة السياحة وسعادة الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية للزراعة وسعادة الشيخ محمد بن حمدان التوبي المستشار بوزارة التربية والتعليم إلى جانب سعادة الدكتورة منى بنت سالم الجردانية وكيلة وزارة القوى العاملة للتعليم التقني والتدريب المهني وسعادة الشيخ رشاد بن أحمد الهنائي وكيل وزارة الشؤون الرياضية وفاطمة بنت محاد بن سعيد العمرية رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية مرباط وموزة بنت عبدالله بن سليمان الخروصية رئيسة جمعية المرأة العمانية بولاية العوابي.

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