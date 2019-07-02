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عدد من قادة قوات السلطان المسلحة يزورون تمرين "الحزم" بكلية القيادة والأركان

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:49 م بتوقيت مسقط

عدد من قادة قوات السلطان المسلحة يزورون تمرين "الحزم" بكلية القيادة والأركان

مسقط - الرؤية

 

قام صباح أمس كل من اللواء الركن مطر بن سالم البلوشي قائد الجيش السلطاني العُماني، واللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني، واللواء الركن عامر بن سالم العمري قائد قوة السلطان الخاصة، يرافقهم عدد من كبار الضباط بزيارة تمرين «الحزم»، الذي ينفذه منتسبو الدورة الثانية والثلاثين بكلية القيادة والأركان لقوات السلطان المسلحة؛ حيث كان في استقبالهم العميد الركن بحري عبدالله بن علي السليمي آمر كلية القيادة والأركان.

واستمعوا إلى إيجاز من هيئة التوجيه عن سير فعاليات التمرين، كما قدم الدارسون شرحاً عن كيفية تفاعلهم مع أحداث هذا التمرين والحلول المناسبة للمعاضل المفترضة لمراحله وفعالياته. وبدأت فعاليات تمرين «الحزم» في 23 يونيو الماضي والذي يأتي في إطار خطة المنهاج العام للدورة، وتتويجًا لسلسلة من التمارين التي نفذها دارسو كلية القيادة والأركان، وبما يحقق الأهداف التدريبية المتوخاة.

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