سلاح الجو السلطاني العماني يقوم بعمليتي إخلاء طبي

الرستاق - الرؤية

في إطار الخدمات الإنسانية التي تقوم بها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة للمواطنين والمقيمين على أرض الوطن جنباً إلى جنب مع باقي المؤسسات الحكومية الأخرى، قام سلاح الجو السلطاني العماني مساء أمس الأول بعملية إخلاء طبي بواسطة إحدى طائراته العمودية لمواطن توفي إثر سقوطه من أحد جبال ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة (وادي السحتن منطقة وجمة)؛ حيث تم نقل الجثمان من موقع الحادثة إلى مستشفى الرستاق.

كما قامت طائرة أخرى تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني مساء أمس الأول كذلك بعملية إخلاء طبي لخمسة أشخاص من الجنسية اليمنية يعانون من إصابات وكسور إثر حادث تدهور مركبتهم في ولاية مقشن بمحافظة ظفار، وتم نقلهم من مركز مقشن الصحي إلى مستشفى السلطان قابوس بولاية صلالة لتلقي العلاج اللازم.