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مناقشة اعتماد مساعدات مالية لأسر الدخل المحدود بظفار

الثلاثاء 02 يوليو 2019 08:40 م بتوقيت مسقط

مناقشة اعتماد مساعدات مالية لأسر الدخل المحدود بظفار

 

صلالة - العمانية

عقدت اللجنة المحلية للهيئة العمانية للأعمال الخيرية بمحافظة ظفار اجتماعاً لها أمس برئاسة سعادة الشيخ مهنا بن سيف اللمكي نائب محافظ ظفار. تم خلال الاجتماع مناقشة العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال.

وناقشت اللجنة اعتماد بعض المساعدات المالية للأسر المستحقة من ذوي الدخل المحدود والأيتام، إلى جانب مناقشة التمويل المقدم من شركة صلالة للميثانول للأجهزة والمعدات الطبية للحالات المرضية وصرفها للمستحقين. وأشار سعادة الشيخ نائب محافظ ظفار إلى جهود شركة صلالة للميثانول لدعم أبناء الأسر المستحقة، مؤكدا أهمية دور الشركات في تقديم الدعم والمساهمة في المشاريع الاجتماعية المختلفة التي تخدم المجتمع المحلي وتفعيل برامج المسؤولية الاجتماعية مع مؤسسات المجتمع المدني.

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