6540 قسطرة تشخيصية وعلاجية للقلب و951 عملية قلب مفتوح في "الوطني لطب وجراحة القلب"

مسقط - الرؤية

أظهرت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى السلطاني أنه خلال عام 2018، بلغت عمليات القسطرات التشخيصية والعلاجية للقلب حوالي 6540 عملية، بمعدل 22 قسطرة يومياً، وبزيادة بنسبة 133% مقارنة مع عدد القسطرات التي أجريت خلال 2010، والتي بلغت 2797 قسطرة، في حين بلغ عدد علميات القلب المفتوحة 951 عملية، وذلك بنسب نجاح عالية ومضاعفات جانبية متدنية.

وبينت الإحصائيات تحقيق المركز الوطني لطب وجراحة القلب إنجازاً نوعياً في مجال متوسط قائمة انتظار المرضى لمواعيد القسطرة القلبية؛ حيث تراوحت مدة الانتظار للحالات القلبية غير الطارئة حوالي ثلاثة أسابيع، في حين يتم التعامل مع الحالات الطارئة مباشرةً.

وخَلصت الإحصائيات إلى أنَّ هذا الإنجاز النوعي ترافق مع افتتاح المركز الوطني لطب وجراحة القلب بالمستشفى في 13 ديسمبر من عام 2015؛ حيث أحدث قفزةً نوعية في مجال المعدات والأجهزة الطبية المستخدمة في مجال أمراض القلب، وعدد أسرة الترقيد، فضلاً عن زيادة في عدد غرف عمليات القسطرة القلبية من غرفتين إلى خمس غرف، وهو ما يعكس رؤية وزارة الصحة الرامية إلى الارتقاء بجودة منظومة الرعاية الصحية بالسلطنة لاسيما في مجال أمراض القلب والأوعية الدموية.

ونال المركز الوطني سمعة دولية نظير جودة الرعاية الصحية المتميزة سواءً من مؤسسات صحية مرموقة ومؤسسات اعتماد دولية، فضلاً عن إشادتها بالكفاءات الطبية والفنية والتمريضية التي يزخر بها المركز الوطني لطب وجراحة القلب.

وفي مجال جراحة القلب والصدر، قام المستشفى السلطاني بإجراء 951 عملية جراحية خلال عام 2018، بواقع 422 عملية قلب مفتوح للكبار و529 عملية قلب مفتوح للأطفال، وتشكل عمليات سد فتحات القلب المختلفة وتصحيح إنسداد الشرايين التاجية للقلب الجزء الأكبر منها، تليها عمليات زراعة صمامات القلب الصناعية بينما تتوزع النسبة المتبقية على عمليات جراحية مختلفة في القلب أهمها؛ إزالة أورام من تجاويف القلب، ومعالجة تمزق لجدار الأبهر.

ويتم تحديد مواعيد القسطرات وعمليات القلب المفتوحة بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب وفق المقاييس والمعايير المتعارف عليها عالمياً في هذا المجال، ففي الحالات الطارئة يتم إدخال المريض فوراً إلى غرفة القسطرة أو جراحة القلب لتقديم الإجراءات العلاجية اللازمة له، أما في الحالات المرضية المتوسطة فتمنح موعداً تشخصياً أو علاجياً قريباً نسبياً، في حين أن الحالات الروتينية تعطى موعداً وفق قائمة الانتظار المتاحة للمواعيد. وتتواصل أوقات إجراء القسطرة القلبية وجراحة القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب على مدار 24 ساعة يوميًا.

وتُعزى الإنجازات المتوالية لقسمي قسطرة القلب وجراحة القلب بالمركز الوطني لطب وجراحة القلب إلى روح العمل التي تتحلى بها الكوادر الصحية بالمركز، واستشعارهم للمسؤولية الإنسانية الملقاة على عاتقهم تجاه المرضى.