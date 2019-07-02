"الكشافة والمرشدات" بالداخلية تنظم برنامجا علميا للأشبال والزهرات

الرؤية : طالب بن علي الخياري

نظمت المفوضية الكشفية والإرشادية بمحافظة الداخلية برنامجا علميا للأشبال والزهرات شمل زيارة المديرية العامة للكشافة والمرشدات ومتحف الطفل ومتحف التاريخ الطبيعي، وذلك بمشاركة المجيدين من الأشبال والزهرات الذين حققت وحداتهم الكشفية مراكز مُتقدمة في التقييم المحلي لمُسابقة التفوق الكشفي.

وخلال زيارة المديرية العامة للكشافة والمرشدات التقى المشاركون بالمختصين بالمديرية وفي مُقدمتهم الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي المدير العام للمديرية العامة للكشافة والمرشدات والمختصين في العلاقات العامة والإعلام، حيث قاموا برفقة أشبال وزهرات الداخلية بجولة تعريفية لأهم أنشطة المديرية وفعاليات المديرية من خلال المعرض المصور، وقفوا خلالها على أهم الإنجازات وذلك لترسيخ أهمية حركة الكشافة والمرشدات في اكتشاف المواهب والعمل على صقلها وتعزيز القيم والاتجاهات لديهم.

وفي المحطة الثانية من الرحلة زار الأشبال والزهرات متحف الطفل، وتعرفوا خلال الزيارة على مجموعة من الاكتشافات العلمية وعلوم الفضاء والكيمياء والفيزياء والتطبيق العلمي بأسلوب يتناسب مع أعمارهم ويُعزز اتجاهاتهم وينمي ميولهم، مما حفزهم على استكمال متطلبات شارة التفوق العلمي في المنهج الكشفي والإرشادي.

أما المحطة الثالثة فكانت وجهتهم لتعرف على عالم الطبيعة وأسرارها وخصوصا عن الطبيعة العمانية وما تحمله من كنوز طبيعية وذلك من خلال زيارتهم لمتحف التاريخ الطبيعي ففيه تعرف الأشبال والزهرات على الكثير مما تزخر به الأرض العمانية من الحياة الفطرية، كما قاموا بزيارة قاعة الحوت التي استمتعوا فيها بالعروض السمعية والبصرية.

وعن الرحلة تحدثت القائدة الإرشادية سهى بنت سعيد الريامية قائلة إن الرحلة جاءت لتعزيز وتحفيز للطلاب المجيدين في وحداتهم الكشفية والإرشادية خلال العام الدراسي 2018 / 2019م، ودعما من المفوضية الكشفية والإرشادية لغرس قيم المواطنة فيهم؛ وقالت المشرفة الإرشادية آسيا بنت ماجد الهشامية يأتي برنامج الرحلة ضمن خطة المفوضية للعام الدراسي الحالي والتي لم تهمل كافة المراحل الكشفية والإرشادية والتي تميزت بتنوع البرامج وفق مجالات المنهجية الكشفية، من جهتها قالت المشرفة الإرشادية ثريا بنت عدنان الهطالية عن مدى تحقيق البرنامج لأهدافه إن أهم مؤشرات نجاح البرنامج هو رضا المشاركين فيه حيث ارتسمت على الأشبال والزهرات علامات الرضا، وعادوا بمخزون علمي متنوع شمل مجالات عدة.

الجدير بالذكر أن المفوضية الكشفية والإرشادية تستعد حالياً للمشاركة في المخيمات الصيفية في محافظة ظفار وذلك من خلال تجهيز الوفود المشاركة والاستعداد للبرنامج.