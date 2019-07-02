الثلاثاء, 02 يوليو 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
44 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"الكشافة والمرشدات" بالداخلية تنظم برنامجا علميا للأشبال والزهرات

الثلاثاء 02 يوليو 2019 06:28 م بتوقيت مسقط

22
33
44

 

الرؤية : طالب بن علي الخياري

 نظمت المفوضية الكشفية والإرشادية بمحافظة الداخلية برنامجا علميا للأشبال والزهرات شمل زيارة المديرية العامة للكشافة والمرشدات ومتحف الطفل ومتحف التاريخ الطبيعي، وذلك بمشاركة المجيدين من الأشبال والزهرات الذين حققت وحداتهم الكشفية مراكز مُتقدمة في التقييم المحلي لمُسابقة التفوق الكشفي.

وخلال زيارة المديرية العامة للكشافة والمرشدات التقى المشاركون بالمختصين بالمديرية وفي مُقدمتهم الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبدالله الندابي المدير العام للمديرية العامة للكشافة والمرشدات والمختصين في العلاقات العامة والإعلام، حيث قاموا برفقة أشبال وزهرات الداخلية بجولة تعريفية لأهم أنشطة المديرية وفعاليات المديرية من خلال المعرض المصور، وقفوا خلالها على أهم الإنجازات وذلك لترسيخ أهمية حركة الكشافة والمرشدات في اكتشاف المواهب والعمل على صقلها وتعزيز القيم والاتجاهات لديهم.

وفي المحطة الثانية من الرحلة زار الأشبال والزهرات متحف الطفل، وتعرفوا خلال الزيارة على مجموعة من الاكتشافات العلمية وعلوم الفضاء والكيمياء والفيزياء والتطبيق العلمي بأسلوب يتناسب مع أعمارهم ويُعزز اتجاهاتهم وينمي ميولهم، مما حفزهم على استكمال متطلبات شارة التفوق العلمي في المنهج الكشفي والإرشادي.

أما المحطة الثالثة فكانت وجهتهم لتعرف على عالم الطبيعة وأسرارها وخصوصا عن الطبيعة العمانية وما تحمله من كنوز طبيعية وذلك من خلال زيارتهم لمتحف التاريخ الطبيعي ففيه تعرف الأشبال والزهرات على الكثير مما تزخر به الأرض العمانية من الحياة الفطرية، كما قاموا بزيارة قاعة الحوت التي استمتعوا فيها بالعروض السمعية والبصرية.

وعن الرحلة تحدثت القائدة الإرشادية سهى بنت سعيد الريامية قائلة إن الرحلة جاءت لتعزيز وتحفيز للطلاب المجيدين في وحداتهم الكشفية والإرشادية خلال العام الدراسي 2018 / 2019م، ودعما من المفوضية الكشفية والإرشادية لغرس قيم المواطنة فيهم؛ وقالت المشرفة الإرشادية آسيا بنت ماجد الهشامية يأتي برنامج الرحلة ضمن خطة المفوضية للعام الدراسي الحالي والتي لم تهمل كافة المراحل الكشفية والإرشادية والتي تميزت بتنوع البرامج وفق مجالات المنهجية الكشفية، من جهتها قالت المشرفة الإرشادية ثريا بنت عدنان الهطالية عن مدى تحقيق البرنامج لأهدافه إن أهم مؤشرات نجاح البرنامج هو رضا المشاركين فيه حيث ارتسمت على الأشبال والزهرات علامات الرضا، وعادوا بمخزون علمي متنوع شمل مجالات عدة.

 الجدير بالذكر أن المفوضية الكشفية والإرشادية تستعد حالياً للمشاركة في المخيمات الصيفية في محافظة ظفار وذلك من خلال تجهيز الوفود المشاركة والاستعداد للبرنامج.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

31 مايو 2015

"الكشافة والمرشدات" تنظم دورة الإبحار والمغامرة بالتعاون مع البحرية السلطانية العمانية

المزيد

21 مايو 2015

استعراض مستجدات العمل الكشفي وآليات تنفيذ "الكشافة البحرية" بالاجتماع السنوي لـ"الكشافة والمرشدات"

المزيد

18 مارس 2019

مدير الكشافة والمرشدات يلتقي القيادات بالظاهرة

المزيد

14 أغسطس 2015

"الكشافة والمرشدات" تختتم ندوة "الكشفية والتنمية المستدامة"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

محافظ البريمي يستعرض تحديات الثورة الصناعية الرابعة بـ"صيفي مواطنة مسؤولة" في المحافظة

المحليات - أخبار

"التعداد الإلكتروني 2020" يستهدف تحديث بيانات الأسرة والتخصص العلمي والتراخيص البلدية وعقود الإيجار

الاقتصاد - محلي

مطار صلالة يستقبل أولى رحلات "الاتحاد للطيران".. ويرحب بضيوف موسم الخريف

الاقتصاد - محلي

"التربية" تعلن موعد إعلان نتائج الدبلوم العام.. و83.82% نسبة النجاح

المحليات - تعليم

جلالة السلطان يصدر مرسومين ساميين

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

"الخارجية" تعلق على خبر "إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل"

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مراسيم سلطانية اقتصادية مبشرة

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

الدقم .. مشروع الوطن

أخبار الرؤية - مقالات رئيس التحرير

جلالة السلطان يصدر 5 مراسيم سامية

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

نصف العمانيين في القطاع الخاص برواتب أقل من 500 ريال

الاقتصاد - محلي

تمديد صلاحية تأشيرات دخول المواطنين العمانيين لأمريكا إلى 10 سنوات

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

تنظيم القاعدة يصدر بيانا حول وفاة محمد مرسي

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة