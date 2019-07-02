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محافظ البريمي يستعرض تحديات الثورة الصناعية الرابعة بـ"صيفي مواطنة مسؤولة" في المحافظة

الثلاثاء 02 يوليو 2019 06:27 م بتوقيت مسقط

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البريمي - سيف المعمري

 

استعرض سعادة السيد إبراهيم بن سعيد بن إبراهيم البوسعيدي مُحافظ البريمي في مجمع البريمي الرياضي تحدِّيات الثورة الصناعية الرابعة، وذلك خلال المحاضرة التي ألقاها لطالبات مركزي حفصة بنت سيرين وزينب بنت خزيمة ضمن فعاليات البرنامج الصيفي لطلبة المدارس ٢٠١٩م، "صيفي مواطنة مسؤولة".

وفي إطار فعاليات البرنامج الصيفي لطلبة المدارس ومواصلة لأنشطتها التوعوية لحل مشكلة الرمي العشوائي للمخلفات نظمت شركة بيئة لعبة المتاهة.

وفي مركز يزيد بن المُهلب أقيمت مُحاضرتان عن الكاريزما الشخصية وصنع الفرصة والفكرة، ونفذت في مركز عزان بن قيس ورشة بعنوان

"English for life" ومحاضرة كيف أقرأ القرآن الكريم وورشة في التواصل الاجتماعي.

 وفي مركز حفصة بنت سيرين قدمت عائشة البلوشية من إدارة الزراعة والثروة الحيوانية ورشة في كيفية زراعة الشتلات، وسمية البلوشية في كيفية تربية النحل، كما قدَّم المازن الحسني وكيل توعية مجتمعية جلسة نقاشية تحت عنوان "مقترحات حول الرسم على الحاويات"، تم فيها مناقشة المشكلات الناتجة عن حرق الحاويات، كما تمّ تدريب الطالبات على كيفية الكتابة والتأليف المسرحي، وقدمت أحلام المقبالية من إدارة البيئة والشؤون المناخية ورشة وطني يستحق الأفضل من خلال تدوير خامات البيئة وذلك بتدوير الجوارب القديمة وتحويلها لدمى بالإضافة إلى مشغولات أخرى.

 وقام طلاب مركز عزان بن قيس بحملة نظافة عامة لفلج الصعراني، حيث قدم لهم وكيل الفلج نبذة تعريفية عن الفلج وأهميته كمزار سياحي بارز في محافظة البريمي، ومقصد للسياح من داخل وخارج السلطنة، وبالتعاون مع دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة البريمي نظموا يوما رياضيا ترفيهيا للمشاركين اشتمل على مسابقات في كرة القدم وتنس الطاولة وألعاب ترفيهية ورياضية.

 وفي مركز زينب بولاية محضة قدَّم مصبح الكعبي معلم تقنية معلومات بمدرسة يزيد بن المهلب للتعليم الأساسي ورشة عمل عن التصوير والمونتاج باستخدام الهاتف، بهدف تزويد الطالبات بأساسيات وأنواع التصوير بالهاتف بالإضافة إلى كيفية المونتاج باستخدام برنامج"Quik"، كما قدم محمد الشكري من فريق إنجاز للتدريب بمحافظه البريمي محاضرة عن الكاريزما تعرف من خلالها المشاركون على كاريزما الشخصية وكيفية التعامل مع الآخرين ومميزات الكاريزما وصفات تؤثر بهم، وفي مركز يزيد قدم إسماعيل البلوشي ورشة عمل الجبس، وقدم عبد الله العلوي ورشة في فن التصوير.

 

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