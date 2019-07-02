انطلاق المرحلة الثانية من مسابقة الأندية للإنشاد .. اليوم

مسقط – الرؤية

تنطلق مساء اليوم الأربعاء منافسات المرحلة الثانية من مسابقة الأندية للإنشاد على مستوى المحافظات، والتي تشرف عليها وزارة الشؤون الرياضية، وذلك بحضور أحمد بن مُحمد بن سعيد الحراصي مدير دائرة الشؤون الرياضية بمحافظة الداخلية وعدد من أعضاء ومشرفي لجان مسابقة الأندية للإنشاد.

وتستهل المنافسات بمُشاركة أندية محافظات الداخلية والظاهرة والوسطى، وذلك بمسرح قاعة المشاريق بجامعة نزوى.

حيث تأهل من المركز الرياضي بولاية إزكي المنشد بدر بن علي الدرمكي من فئة الشباب ولجين بنت عبدالله البوعلي من فئة المنشدة الصغيرة، أما من نادي نزوى فقد تأهلت فرقة لحن الإبداع والتي تضم كلاً من يوسف الشريقي ومحمد الشريقي وعيسى الشريقي ويونس الشريقي ومحمد عبدالله والمعتصم الشريقي وحسام الشريقي، كما تأهل من فئة الشباب كل من محمد الشريقي وعيسى الشريقي ويونس الشريقي بالإضافة إلى المعتصم الشريقي وحسام الشريقي وأسامة الشريقي من فئة المنشد الصغير، أما من نادي البشائر فقد تأهل كل من بدر بن سيف الحجي وأيوب الفلاني ومحمد العبدلي من فئة الشاب والمنشدان أيهم الخصيبي ولجين الخصيبية من فئتي المنشد الصغير، ومن نادي فنجاء تأهل الحواري الشامسية وزهران السيابي ومحمد الرحبي من فئة المنشد الصغير، كما تأهلت الزهراء الحارثية ووزة السيابية من فئة المنشدة الصغيرة، وتمكن باسل القتبي وتميم السيابي وإبراهيم السليمي من التأهل ضمن فئة الشباب وتأهلت فرقة الطلائع الإنشادية من فئة الفرق.

وضمت قائمة المتأهلين من نادي الحمراء سلام العبري ومحمد السيابي وإبراهيم العبري وإبراهيم خميس من فئة الشباب وتأهل عبد الملك الخياري وإلياس العبري من فئة المنشد الصغير إلى جانب تأهل إحدى الفرق الإنشادية بالولاية، ومن نادي بهلاء تمكن صالح الغافري ومحمد الهنائي وعماد الربعاني من التأهل عن فئة الشباب، كما نجح الأمير الهنائي وهيثم القصابي وعلي الخليلي من التأهل من فئة المنشد الصغير إلى جانب تأهل مريم الخليلية وحورية العبادية وأسماء الكندية من فئة المنشدة الصغيرة ومن نادي سمائل تأهل حمد بن سعود الدفاعي وفهد الله الرواحي وصالح الرحبي من فئة الشباب.

وستقوم لجنة التحكيم والتي تضم كلا من المنشد بدر الحارثي والشاعر هلال الشيادي والمنشد جلال الخويطري بتقييم المنشدين والفرق الإنشادية في عدد من محاور التقييم المتنوعة والتي تشمل سلامة اللغة وجودة النص واللحن والإيقاع وغيرها من معايير التقييم الأخرى.

وستستكمل منافسات المرحلة الثانية بإقامة تصفيات أندية محافظة مسقط وجنوب الباطنة بتاريخ العاشر من يوليو المُقبل وتصفيات أندية محافظتي شمال وجنوب الشرقية بتاريخ السادس عشر من يوليو المقبل وتصفيات أندية محافظات شمال الباطنة والبريمي بتاريخ الثاني والعشرين من يوليو المقبل، وتصيفات محافظة ظفار بتاريخ الخامس من أغسطس المقبل.

وسيتم اختيار ستة منشدين للتنافس في المرحلة الثالثة ومن ثم التأهل للمرحلة الختامية على مستوى السلطنة لاختيار الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، وكانت منافسات المرحلة الأولى قد اختتمت في منتصف الشهر الماضي بعد أن استمرت لشهر، وشهدت المسابقة في أولى مراحلها تنافسا قوياً ما بين المنشدين من الجنسين.

وتضم المسابقة في نسختها التاسعة عددا من الفئات المختلفة وهي فئة الشباب (16-30 سنة) وفئة المنشد الصغير (16-8 سنة) والمنشدة الصغيرة (8-13 سنة) والفرق الإنشادية والتي تتكون من ستة منشدين.

ويعد برنامج مسابقة الإنشاد من البرامج الصيفية التي تقيمها وزارة الشؤون الرياضية ضمن فترة الصيف والتي تستهدف الفئات العمرية الصغيرة والشابة، وتهدف إلى تنمية المواهب الشبابية في مجال الإنشاد واستغلال وقت الفراغ لدى الشباب خلال فترة الصيف من خلال إيجاد بيئة مناسبة للتنافس الشريف ما بين الأفراد والفرق الإنشادية على مستوى السلطنة وتنمية موهبة الإنشاد لدى الشباب.