جمعية دار العطاء تدعم جهود "دار العطاء" في ترميم 8 منازل بوادي بني خالد

وادي بني خالد - الرؤية

زار فريقُ جمعية دار العطاء ولاية وادي بني خالد؛ لمُعاينة المنازل المتضررة من الأنواء المناخية الأخيرة، وسجلت الجمعية 8 منازل مستحقة للصيانة. وستتولى الجمعية -بدعم من "عمانتل"، وبالتنسيق مع عدد من شركات البناء والمقاولات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة- ترميمَ هذه المنازل وتنفيذ أعمال الصيانة، في إطار برنامج إدارة الكوراث.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الجمعية للوقوف على أوضاع هذه المباني، ومساعدة المتضررين كجزء من مسؤوليتها تجاه الوطن؛ حيث يهدفُ برنامج إدارة الكوارث إلى صيانة المنازل المتضررة جرَّاء الأنواء المناخية التي تتعرض لها السلطنة؛ حيث شهدتْ ولاية وادي بني خالد نزول أحد الأودية بقوة مؤخرا، وتسببت غزراة الأمطار في دخول المياه إلى المنازل مما سبب أضرارًا واسعة.