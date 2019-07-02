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"بياناتك هويتك" تدعو المواطنين والمقيمين إلى ربط فاتورة الكهرباء بالمالك والمستأجر

"التعداد الإلكتروني 2020" يستهدف تحديث بيانات الأسرة والتخصص العلمي والتراخيص البلدية وعقود الإيجار

الثلاثاء 02 يوليو 2019 06:22 م بتوقيت مسقط

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الرؤية - فايزة الكلبانية

نظَّم فريقُ التعداد الإلكتروني للسكان والمساكن والمنشآت 2020 بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات لقاءً إعلاميًّا للإفصاح عن تفاصيل الحملة الوطنية لتحديث البيانات "بياناتك هويتك"، والتعريف بدور الأفراد والمؤسسات في تحقيق أهداف المشروع؛ من خلال المشاركة في بناء قواعد بيانات وطنية ذات جودة عالية، تُسهم في تلبية احتياجات ومُتطلبات السلطنة من الإحصاءات الرسمية والمعلومات.

وقال سعادة الدكتور خليفة بن عبدالله البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في كلمته: إنَّ البيانات تُمثِّل ركيزة مهمة للتقدم والنمو؛ لما لها وللمعلومات المرتبطة مكانياً من أهمية في عصرنا الحالي لخدمة جميع الأفراد والمؤسسات للمساهمة في الوصول لأفضل الخدمات، مُضيفا أنَّ مشروع التعداد الإلكتروني 2020 مختلف عن التعدادات السابقة؛ حيث يعتمد في تنفيذه كليًّا على السجلات الإدارية الإلكترونية لدى مختلف الجهات الحكومية والخاصة، لبناء قواعد بيانات مرتبطة إلكترونيا بمصادر إنتاج تلك البيانات.

وأوضح سعادته أنَّ "بياناتك هويتك" تستهدف المواطنين والمقيمين في المرحلة الأولى من تنفيذها؛ من خلال حثِّهم على تحديث بياناتهم لدى عدد من الجهات المختصة المشاركة في المشروع من القطاعين العام والخاص، ويأتي دور الحملة في نشر ثقافة تحديث البيانات واستكمالها والتأكد من دقتها وشموليتها حتى نشر نتائج التعداد الإلكتروني 2020.

وأوضح سعادته أنَّ الحملة بدأت نشر مجموعة من الرسائل التوعوية التي تدعو المواطنين والمقيمين لتحديث بياناتهم لدى الجهات المعنية، إلى جانب تحديث عنوان الإقامة الحالية؛ وذلك باصطحاب فاتورة الكهرباء سواء كان الفرد مالكا للعقار أو مُستأجرا. وتدعو الحملة إلى عدم التأخير في إصدار شهادات الوقائع المدنية المُتمثلة في شهادات الميلاد، والوفاة، وتحديث الحالة الاجتماعية.

وردًّا على سؤال حول تحديث حسابات الكهرباء، قال سعادته: على الأفراد التوجه إلى مجموعة نماء وتحديث بيانات فاتورة الكهرباء لربطها بالمالك والمستأجر عبر مختلف منصات التحديث التي ستُعلن عنها المجموعة لمشتركيها من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة.

وقدَّم المهندس عمر بن حمدان الإسماعيلي المدير العام لمشروع التعداد الإلكتروني 2020، عرضا مرئيا بشأن البيانات المطلوب تحديثها لدى الجهات المختصة، وهي بيانات الأسرة والإعاقة والتخصص العلمي، والتراخيص البلدية وعقود الإيجار ورمز مكان النشاط. وأكد الإسماعيلي أهمية الحملة الإعلامية "بياناتك هويتك"، داعيا المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بتحديث بياناتهم ليتسنى استكمال مُطابقة البيانات والتأكد من دقتها وشموليتها، لبناء قواعد بيانات متكاملة ومترابطة لرفد خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة.

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