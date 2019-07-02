مطار صلالة يستقبل أولى رحلات "الاتحاد للطيران".. ويرحب بضيوف موسم الخريف

صلالة - الرؤية

استقبلَ مطار صلالة، أمس، أول رحلة مباشرة للاتحاد للطيران، والتي ستسيِّر 4 رحلات أسبوعيا بين إمارة أبوظبي ومدينة صلالة، خلال موسم الخريف السياحي بمحافظة ظفار. وقد استُقبلت الرحلة الأولى للناقلة بـ"تحية المياه" عند وصول الطائرة إلى أرض مطار صلالة، كما تم توزيع الهدايا على المسافرين عبر الرحلة الافتتاحية الأولى للاتحاد للطيران.

وكان في استقبال رحلة طيران الاتحاد سالم بن عوض اليافعي نائب الرئيس التنفيذي لمطارات عمان في مطار صلالة، وعدد من المسؤولين في المطار ومطارات عُمان. ورحب اليافعي بتدشين رحلات الاتحاد للطيران، مشيرا إلى أنَّ هذه الرحلات تعزز الحركة في الموسم السياحي بمحافظة ظفار خلال فصل الخريف الذي يُعد أحد المواسم السياحية المهمة الجاذبة للأفواج السياحية، خاصة من دول الخليج.

وأشار اليافعي إلى أنَّ وُصول هذه الرحلات المباشرة لشركات الطيران يُمثل دعما للقطاع السياحي في محافظة ظفار، وتأكيدا لإدراك هذه الناقلات لأهمية صلالة كوجهة سياحية تتميز باستقطاب سياحي متواصل، إلى جانب ما يوفره مطار صلالة من خدمات للناقلات الجوية والمسافرين. ومن المتوقع أن يشهد الموسم السياحي في محافظة ظفار هذا العام زيادة في أعداد الرحلات القادمة إلى المحافظة.

وستشغِّل الشركة طائرتها من طراز A320 لتسيير 4 رحلات أسبوعية إلى صلالة خلال الفترة من 2 يوليو وحتى 31 أغسطس، وستغادر الرحلات من أبوظبي أيام الثلاثاء والخميس والسبت والأحد في 8:05 صباحاً لتصل 10:00 صباحاً؛ مما يسمح للضيوف ببدء إجازتهم في الخريف مبكرا.

وقال روبن كامارك رئيس الشؤون التجارية لمجموعة الاتحاد للطيران، إنَّ صلالة واحدة من أشهر الوجهات السياحية في المنطقة، ويتميَّز فصل الخريف فيها بتوشح الجبال والسواحل بغطاء أخضر كثيف وتدفق الشلالات والوديان؛ حيث تتحول المدينة إلى جنة خضراء. وستمكن رحلتنا الموسمية ضيوفنا من الوصول خلال ساعتين من الإقلاع من أبوظبي، إلى وجهة استثنائية خلال أفضل الأوقات في السنة لقضاء عطلة قصيرة أو طويلة.

وبعد إضافة الرحلات الموسمية، سيبلغ إجمالي عدد الرحلات التي تشغلها الناقلة 25 رحلة أسبوعية بين أبو ظبي والسلطنة. من بينها 21 رحلة إلى مسقط وأربع رحلات إلى صلالة.

يُشار إلى أنَّ مطار صلالة توج مؤخرا بتصنيف (مطار فئة 5 نجوم للمطارات الاقليمية) كأول مطار يتوج بهذا التصنيف في هذه الفئة في الشرق الأوسط، ورابع مطار يحصل على هذا التصنيف في العالم في ذات الفئة؛ وذلك خلال حفل جوائز سكاي تراكس العالمية 2019، الذي أقيم على هامش مؤتمر ومعرض محطات المسافرين الذي عقد في العاصمة البريطانية لندن. كما حصد مطار صلالة في أول اشتراك له في تقييم رضا المسافرين الذي يعد أحد برامج المجلس العالمي للمطارات "المركز الثامن على مستوى العالم" في فئة 2 مليون مسافر ضمن 71 مطارا على مستوى العالم.