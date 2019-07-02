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أذون خزانة بنحو 58 مليون ريال عماني

الثلاثاء 02 يوليو 2019 06:17 م بتوقيت مسقط

أذون خزانة بنحو 58 مليون ريال عماني

مسقط - العمانية

بَلَغ إجمالي قيمة الأذون المخصصة للإصدار رقم 495 من أذون الخزانة الحكومية 57 مليونًا و990 ألف ريال عماني، تستحق لمدة 91 يومًا اعتبارًا من اليوم وحتى 2 أكتوبر المقبل.

وذكر بيان صادر عن البنك المركزي العُماني، أمس، أنَّ مُتوسط السعر المقبول بلغ 418ر99 لكل 100 ريال عماني، في حين وصل أقل سعر مقبول إلى 410ر99 لكل 100 ريال عماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 33308ر2 بالمائة، ومتوسط العائد 34673ر2 بالمائة.

وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 888ر2 بالمائة للفترة من الثاني وحتى الثامن من شهر يوليو الجاري، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 638ر3 بالمائة لنفس الفترة.

وتعدُّ أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل يصدرها البنك المركزي العُماني بالنيابة عن حكومة السلطنة لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة.

وتتمتَّع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض المصروفات بشكل سلس ومرن.

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