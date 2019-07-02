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حلقة عمل حول بدائل الإستراتيجية العمرانية في شمال الباطنة

الثلاثاء 02 يوليو 2019 06:16 م بتوقيت مسقط

صحار - العمانية

نظَّمتْ الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط -مُمثلة في فريق مشروع الإستراتيجية الوطنية للتنمية العمرانية- وبالتعاون مع الاستشاري المشرف على إعداد إستراتيجية التنمية العمرانية الخاصة بمحافظة شمال الباطنة، أمس، حلقة عمل "بدائل الاستراتيجية العمرانية لمحافظة شمال الباطنة".

وأقيمت الحلقة في راديسون بلو صحار، تحت رعاية سعادة الشيخ علي بن أحمد الشامسي والي صحار القائم بأعمال محافظ شمال الباطنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة ولاة محافظة شمال الباطنة واعضاء المجلس البلدي ومديري ومسؤولي المؤسسات الحكومة والقطاع الخاص.

واستعرضتْ الحلقة آلية صياغة بدائل الإستراتيجية العمرانية على المستوى الإقليمي والقضايا والتحديات العمرانية والاقتصادية والبيئية الواقعة في المحافظة، كما ناقشت بدائل الإستراتيجية العمرانية لمحافظة شمال الباطنة؛ حيث يُركز البديل الأول على منطقة صحار كبوابة وطنية اقتصادية، وربط مطار صحار بمراكز الخدمات اللوجستية وميناء صحار وشبكة سكك الحديد الجديدة، والذي يشكل المكون الرئيسي للبديل.

كما تم استعراض العناصر المشتركة بين البدائل؛ وأهمها: اعتماد صحار الكبرى كبوابة وطنية اقتصادية، وجعل صحار مركزا أساسيا في الخدمات اللوجستية والشحن، ومركز نمو لقطاعات التصنيع والنقل واللوجستيات والأعمال والخدمات المهنية والزراعة وصيد الأسماك والسياحة وإدارة النفايات، مع تحديد مناطق التخطيط المحمية بيئيا، وتحديد ما لا يقل عن 15% من مساحة محافظة شمال الباطنة  للزراعة والمحافظة على المسارات المخصصة لسكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي المقترحة، وإنشاء سكة حديد مخصصة لنقل الركاب.

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