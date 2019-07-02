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"أوريدو" توفر حلول الاتصالات في "لؤلؤة مسقط"

الثلاثاء 02 يوليو 2019 06:13 م بتوقيت مسقط

"أوريدو" توفر حلول الاتصالات في "لؤلؤة مسقط"

 

 

مسقط – الرؤية

وقعت "أوريدو"، الشريك الرقمي الأمثل للشركات في السلطنة، اتفاقية للبنية الأساسية للاتصالات مع شركة الأصول للتطوير العقاري بهدف توفير حلول اتصالات لمشروع "لؤلؤة مسقط". وبمجرد افتتاحه، سيضيف هذا الصرح بمرافقه التجارية والسكنية المتعددة مستوى جديدا لأنماط الحياة العصرية وتجربة مختلفة كلياً للأعمال في العاصمة مسقط.

وقال سلطان بن أحمد الوهيبي، الرئيس التنفيذي لوحدة الأعمال التجارية ومبيعات الجملة في Ooredoo: نلتزم بتوفير حلول مبتكرة لعملائنا التجاريين. وجاء تعاوننا مع شركة الأصول للتطوير العقاري بهدف توصيل مشروع مسقط هيلز بوليفارد، الذي ينتظره الجميع، بشبكتنا العالمية المستوى مما سيتيح للقاطنين والضيوف والزوار فرصة رائعة للبقاء على اتصال دائم عبر شبكتنا السريعة والموثوقة والآمنة.

وتوفر Ooredoo حلولاً مبتكرة لعملائها التجاريين لتسهم في نمو وتطور أعمالهم. كما توفر قائمة من الخدمات التي تم تصميمها خصيصاً لمساعدتهم لمواجهة تحديات الأعمال المختلفة تشمل المكالمات والبيانات وخدمات الإنترنت للهاتف النقال والثابت على حدٍ سواء.

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