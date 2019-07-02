20 فائزا بجوائز بنك مسقط في السحوبات الشهرية على برنامج "حول راتبك"

مسقط – الرؤية

أجرى بنك مسقط سحباً على 10 جوائز مالية مخصصة للزبائن الذين بلغت رواتبهم أكثر من 1000 ريال في مكتب شركة وارسيلا مسقط مشغل محطة مسندم للطاقة الكهربائية بحضور أحمد البلوشي، مدير الموارد البشرية والعلاقات العامة بالشركة. كما أجرى البنك سحبا على 10 جوائز مالية مخصصة للزبائن الذين بلغت رواتبهم أقل من 1000 ريال في مكتب المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة مسندم بحضور إدريس الشحي، القائم بأعمال المدير العام، وذلك ضمن السحوبات المخصصة لبرنامج "المزيونة" للادخار لعام 2019.

ويحصل الفائزون في هذه السحوبات على جائزة بقيمة 500 ريال عماني يتم تقديمها للزبون شهرياً ولمدة عام. وسيواصل بنك مسقط شهريا إجراء السحوبات لبرنامج "حول راتبك" ولمدة عام ويحظى بفرصة الفوز والدخول في السحب كل زبون يبلغ راتبه 500 ريال وأكثر.

وقال طايع بيت سبيع، مساعد مدير عام فروع المحافظات ببنك مسقط إن برنامج "حول راتبك" يحظى بمتابعة مجموعة كبيرة من الزبائن الذين يرغبون في الانتقال إلى بنك مسقط والاستفادة من الخدمات والتسهيلات والمزايا التي يقدمها البنك، حيث يحرص البنك على طرح خدمات ومزايا جديدة تلبي احتياجات الزبائن وتقدم لهم قيمة مضافة، كما يعد برنامج "حول راتبك" فرصة كبيرة لكافة الزبائن والجمهور بشكل عام للفوز بجوائز مالية قيمة ومضاعفة الراتب بالحصول على 12 راتبا على مدار العام حيث يدخل الزبون مباشرة بعد الانتقال في السحوبات الشهرية، وقد يكون من بين 20 فائزا شهريا يحصلون على 500 ريال عماني كراتب إضافي لمدة 12 شهرا.

وقد أعلن بنك مسقط عن بدء العد التنازلي لإجراء السحوبات على الجوائز المالية نصف السنوية لبرنامج "المزيونة" للادخار لعام 2019 بقيمة 1.5 مليون ريال عماني، وأطلق البنك حملة تسويقية لإجراء هذه السحوبات في مختلف وسائل الإعلام بهدف تشجيع الزبائن على الادخار والتوفير وإتاحة الفرصة لهم للفوز بالجوائز المالية القيمة.