7000 يفخرون بامتلاك "جيلي" في السلطنة

مسقط – الرؤية

يحتفظ مركز تاول للسيارات – الموزع الوحيد لسيارات جيلي في السلطنة- بثقة العملاء على مدى عقود، وقد أصبحت جيلي ذات الأسعار المعقولة مرادفا لتقنية ابتكار السيارات والتصميم الإيروديناميكي والأمان.

وتعد DOHC جيلي إم جراند 7 سعة 1.8 لتر أحد أشهر الطرازات في فئة السيدان، وتتميز السيارة بوجود ABS و EBD ومثبت السرعة ومصابيح LED أمامية وفتحة سقف كهربائية ومكيف هواء أوتوماتيكي وبلوتوث وكاميرا خلفية ورادار عكسي وشاشة LCD تعمل باللمس مع USB و AUX.

وقال العميل السعيد خليفة محمد سالم الروشدي الذي يملك سيارة جيلي إم جراند7 سيدان جي إل سعة 1.8 لتر أيه تي منذ 2013 إنه يشعر بسعادة غامرة بفضل أدائها المذهل يوما بعد يوم وعاما بعد عام، قاطعا مسافة 355,000 كم في السلطنة.

وقال متحدث باسم مركز تاول للسيارات: تمامًا مثل خليفة الروشدي، هناك أكثر من 7000 من مالكي سيارات جيلي الفخورين، وهم يسافرون على طرق عمان. وما يجعل جيلي اختيارًا شائعًا هي الحزمة الكاملة المقدمة للعملاء. ومع وجود بيتر هوربري -رئيس قسم التصميم السابق في فولفو- تم تقدير جيلي لتصميمها الأيروديناميكي ومعايير السلامة من فئة الخمس نجوم C-NCAP.

وتأتي جيلي مع المساعدة على الطريق على مدار 24 ساعة من AAA وخدمة ما بعد البيع الفوري وتوافر قطع الغيار بنسبة 97٪ وأكثر. بفضل استثمارات جيلي في فولفو وتيرافوجيا للسيارات الطائرة وسيارات لوتس للسباق وتاكسي لندن وبروتون، يسعد ملاك جيلي بأن لديهم أفضل التقنيات والابتكارات المقدمة لهم.