خصومات مميزة لعملاء "صحار الدولي" في "برجيل"

مسقط – الرؤية

وقع صُحار الدُّولي مذكرة تفاهم مع مستشفى برجيل لتقديم مجموعة من الخدمات الخاصة لزبائنه، في إطار سعيه المتواصل لمساعدة الزبائن على "الفوز" من خلال تقديم حلول سريعة قادرة على تلبية احتياجاتهم. ووقع الاتفاقية كل من خليل الهديفي، مدير عام التجزئة المصرفية في صُحار الدُّولي، والدكتور روهيل راجفان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مستشفيات برجيل وخط الحياة في مستشفى برجيل، وذلك في المكتب الرئيسي لصُحار الدُولي.

وقال خليل الهديفي: إن الصحة عنصر هام وجزء لا يتجزأ من مبادراتنا المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، ونعكف على استكشاف سبل جديدة لإحداث التغيير في حياة زبائننا، وأيضًا توفير العروض التي تُمكنهم من الفوز. ويسرنا أن نعقد هذه الشراكة الاستراتيجية مع مستشفى برجيل لتوفير فوائد إضافية عديدة تضمن الحياة الصحية لزبائننا، حيث يحرص صُحار الدُّولي على اغتنام كافة الفرص من أجل خلق مفهوم شامل "للخدمات المصرفية التفاعلية" تُسهم بدورها في مساعدة الزبائن على تحقيق أهدافهم، وبالتالي ترجمة هدفنا الأساسي في مساعدتهم على تحقيق الفوز مرة تلو الأخرى.

وبموجب مذكرة التفاهم التي تمتد صلاحيتها إلى سنة كاملة، بات بإمكان حاملي بطاقات صُحار الدُّولي الحصول على عدد من الخدمات المميزة في مستشفى برجيل بخصم يقدر بــ 20٪ على جميع الاستشارات والحصول على تشخيصين من الطبيب العام مجانًا، إضافة إلى استشارة مجانية لأمراض القلب واستشارتين مجانيتين للأسنان في العام الواحد للمرضى الخارجيين، أما المرضى الداخليين فبإمكانهم الاستمتاع بخصم بواقع 10% وإمكانية الترقية إلى الجناح الملكي، وخصم بنسبة 20٪ على التشخيص؛ وخدمة إسعاف مجانية. أما بالنسبة لحاملي البطاقات الائتمانية، فهناك فحص صحي واحد مجاني وخصم بنسبة 50% لجميع أفراد العائلة، إضافة إلى خصم بنسبة 20% على العلاج الطبيعي.

وقال الدكتور روهيل راجفان: نتقدم بالشكر الجزيل إلى صُحار الدُّولي نظير هذه الشراكة، ونلتزم في مستشفى برجيل بالتميز والجودة في كافة خدماتنا في ظل تقديمنا للخدمات الطبية والصحية المتقدمة في السلطنة منذ اليوم الأول لتأسيس المستشفى، وقد عمل المستشفى باستمرار على إحداث ثورة في توفير الخدمات الصحية في المستشفيات وتجهيز مرافقها. ومن خلال التعاون المشترك، يسرنا أن نقدم لزبائن صُحار الدُّولي خبرتنا في مجال الرعاية الصحية التشخيصية والعلاجية والوقائية.

وفي إطار برنامج "خطة الدفع السهل التفاعلية"، بات بإمكان حاملي البطاقات الائتمانية (الذهبية والبلاتينية وسيغنتشر وإنفينيت) من زبائن صُحار الدُّولي تسديد الدفعات على أقساط متساوية على مدى 3 أو 6 أو 12 شهراً بدون فوائد لأي فاتورة طبية تصل قيمتها إلى 200 ريال عُماني وما فوق، وسيقوم صُحار الدُّولي بإخطار العملاء بخطة الدفع السهلة خلال 48 ساعة عبر الرسائل القصيرة.