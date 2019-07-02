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أولى تغريدات حساب الهيئة العامة للتخصيص والشراكة على "تويتر"

الثلاثاء 02 يوليو 2019 04:20 م بتوقيت مسقط

أولى تغريدات حساب الهيئة العامة للتخصيص والشراكة على "تويتر"

 

مسقط -الرؤية

نشرت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة أول تغريدة في حسابها بالاسم الجديد، والذي كان حسابا باسم الهيئة العامة للشراكة من أجل التنمية، وجاء في التغريدة: "إشارةً إلى المرسوم السلطاني رقم54/2019 بإنشاء #الهيئة_العامة_للتخصيص_والشراكة وإصدار نظامها والذي نص في مادته الثالثة بأن تؤول إلى #الهيئة_العامة_للتخصيص_والشراكة الأصول والمخصصات بكل من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية وفي مادته الخامسة بإلغاء المرسوم السلطاني رقم 9/2014 بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية نلفت لعنايتكم الكريمة بأنه تم تخصيص الحساب لـ #الهيئة_العامة_للتخصيص_والشراكة.

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