أولى تغريدات حساب الهيئة العامة للتخصيص والشراكة على "تويتر"

مسقط -الرؤية

نشرت الهيئة العامة للتخصيص والشراكة أول تغريدة في حسابها بالاسم الجديد، والذي كان حسابا باسم الهيئة العامة للشراكة من أجل التنمية، وجاء في التغريدة: "إشارةً إلى المرسوم السلطاني رقم54/2019 بإنشاء #الهيئة_العامة_للتخصيص_والشراكة وإصدار نظامها والذي نص في مادته الثالثة بأن تؤول إلى #الهيئة_العامة_للتخصيص_والشراكة الأصول والمخصصات بكل من الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية ودائرة التخصيص بالمديرية العامة للاستثمارات بوزارة المالية وفي مادته الخامسة بإلغاء المرسوم السلطاني رقم 9/2014 بإنشاء الهيئة العمانية للشراكة من أجل التنمية نلفت لعنايتكم الكريمة بأنه تم تخصيص الحساب لـ #الهيئة_العامة_للتخصيص_والشراكة.